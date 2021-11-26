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蘋果iPhone仍雄霸高端手機市場　內地品牌技術不差何以走不上高端之路？

博客 16:45 2021/11/26

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華為手機因為美國封殺而在市場上「消失」了一年有多，市場不少人士曾寄望中國其他手機品牌能爭氣，填補華為遺下的市場份額。但據最新市場調查數據來看，雄霸高端手機市場的仍然是蘋果iPhone系列，其他國產品牌雖然也推出不少高端手機產品，但未能在市場上掀起搶購潮，讓蘋果繼續成為霸主。

大家若有時間逛逛深水埗的水貨手機店，會發現香港有一班手機玩家鐘情於內地高端手機。

國產品牌Vivo x70 Pro+售7,000元值不值？

薑餅人近日獲告知場內最受歡迎的手機型號是Vivo x70 Pro+，場內入場價超過7000元，主打配有賽司認證的攝影系統。不過，薑餅人試玩兩天之後，發現這部手機雖然份量十足，但用戶體驗方面卻遠不如iPhone、小米和華為等品牌。

當然，這可能是薑餅人用慣了這些品牌的產品，但問題是7000多元的手機，照理拍照水平應拍得住iPhone，但在不少時候卻在對焦和顏色方面失準，空有強勁的鏡頭硬件，卻被不濟的軟件弄糟了。

更有趣的是，這部在場內有炒價的高價機，原來二手收機佬並不十分願意收。 薑餅人聽聞因為產品在內地需求甚低，根本找不到人報價，結果在香港只能報約4500元的回收價，較場價低水三成半。

收機佬說這些品牌看似風光，但其實內地用家一向也追蘋果手機，沒能力追新的只會追舊型號，令舊機有價有市，也養活了一條手機二手回收產業鏈。

國產品牌未學到華為成功秘笈

事實上，中國手機用家崇尚蘋果產品也不是一朝一夕的事，華為能依賴自家的晶片及優秀的產品才能擊倒蘋果，其他品牌似乎還沒有領略到華為成功的秘笈。

根據中國官方的手機銷售數據，蘋果在上月的銷量高達1080部，遠高於平均的610萬部。這也是蘋果自2014年11月以來單月出貨量最高的月份，市場相信是新推出的iPhone 13系列反應良好，刺激了蘋果手機產品的出貨量。

市場研究機構Counter Point的報告顯示，蘋果7月份在中國高端手機市場佔有率高達64%，其他品牌加起來也不及蘋果一家。即使華為只賣舊機也仍佔14%，可見其品牌經營得當。

歷史數據反映，華為在去年上半年的高端機市場佔44.1%，連同蘋果則佔88.1%。對比7月份的數據，可見華為的高端機市場仍然是流向了蘋果，其他品牌受益的並不高。

國產品牌在科研方面的已具有一定實力，但為何用戶仍然不願意真金白銀買國產品牌的高端手機呢？

性價比才最重要

這其實很簡單，便是消費者們覺得不值這個價錢。

對一眾小米手機用戶而言，小米的產品便是平靚正，絕對不能與高貴扯上關係，但目前小米卻以這個品牌走上高端之路，結果現有用戶沒能力支持，新用家又吸引不了。

這其實已涉及市場推廣品牌策略的範疇，特別是對小米而言，一直強調手機毛利不高於5%，但又要衝擊高端市場，這實在是自相矛盾的，因為高端手機就是賣品牌價值，毛利率必然是兩位數的。

若雷軍要做到高端產品毛利率僅5%，那麼其產品便要堆料再堆料，才能賣得高價之餘還要只賺5%毛利。

撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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