【好去處】主教山配水庫12月開放導賞團　免費遊覽仿羅馬式一級歷史建築

去年被意外發現於深水埗地底下埋藏着逾過百年歷史的主教山配水庫，有驚無險地避過清拆，更被評為一級歷史建築。近日水務署宣布配水庫的臨時加固和整理工作經已完成，將於12月15日起，為期6個月，免費開放予市民參觀。

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古物諮詢委員會早前將主教山配水庫評為一級歷史建築，水務署更為配水庫推出「360度虛擬導覽」，讓市民於網上觀賞配水庫的內部情況。為讓市民親身遊覽及觀賞配水庫的內部結構，水務署暫定於12月15日起，至2022年6月14日，舉辦配水庫導賞團。

導賞團約90分鐘，包括參觀配水庫的內、外設計和建築結構，介紹九龍食水供應系統發展歷史等。屆時市民可在水庫中隨處遊走，近距離觀賞有過百年歷史的仿羅馬紅磚拱券、花崗石柱、混凝土天花，甚至觸摸石柱。水務署亦有增設樓梯、架高地台通道及內部照明設備，讓市民從不同角度安全地觀賞建築物。

導賞團預定在12月1日早上9時起，於「前深水埗配水庫」網站專頁接受預約。預計每日3團，每團由2名職員帶領12名市民進行導賞，除公眾假期外，逢星期一至日都會安排導賞團。水務署估計每日可開放予1,000名市民參與，上午主要為市民參觀，下午部分時段則會預留予團體參觀，參加者毋須接種新冠疫苗，但必須使用安心出行。

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責任編輯：嚴熹曼

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