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陳欣茵心急沽Tesla錯失升勢　嚮往自由不做樓奴寧長租酒店（立即收看）

個人增值 20:00 2021/11/26

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陳欣茵在主持電視節目《後生仔傾吓偈》後漸露頭角，其後更成為《學是學非》的主持之一。她在大學畢業修讀內衣設計學科，卻因為實習期體會了設計師日復日的刻板工作，而選擇嘗試擔任幕前的工作。現時主力發展演藝事業的她，同時經營兩門網上生意，早前她為增值財富，入門投資美股，幸運地獲利4位數。

善用藝人優勢　開網店幫補收入

入行不久，陳欣茵已在電視台獲得主持節目的機會，但她也深知藝人工作收入不穩定，而嘗試開展副業幫補收入。「入行後，為裝扮自己、與朋友聚會等花費不少，難以節流，所以就選擇開源。」由於家人開設花店，她便從中學習入貨、設計花束等知識，並於去年起2自資開設網上花店flossom.hk，以超大型的花束作為獨特定位，成功打入市場。

加入娛樂圈之前，陳欣茵在社交平台已小有名氣，現時她個人的Instagram更有4萬名追蹤者。以藝人及網絡紅人的身份開網店，陳欣茵坦言有優勢：「我會用個人的Instagram轉載花店的照片，又會請藝人或KOL朋友幫忙宣傳，對我經營網店有一定幫助。」

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今年8月，陳欣茵又再乘勢出擊，與朋友合資開設女裝網店moodbook，不過就面對不少困難。由於市面上有不少同類型的網店，所售賣的也是來自南韓的時裝，要突圍而出並不容易：「除非產品很特別，價錢又很實惠，才能夠吸引客人，但我們目標是中高價位的市場，所挑選的服飾較昂貴，成本也較高，起初或令不少客人因價錢而卻步。」她坦言，店內有不少存貨暫未能售出，現時與合伙人仍在摸索的階段，期望能在市場推廣上多下點功夫，吸引更多客人。

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初嘗投資美股獲利4位數

在創業以外，陳欣茵也有投資美股，初次投資已有不錯的回報。半年前，她聽朋友說美股造好，便開始留意美股市場。相較於港股，她認為美股入場門檻較低，適合她這類投資新手。她當時投資5位數一試自己的投資眼光，怎料幸運地獲利4位數。雖然金額不多，也令她相當滿足。

不過，在投資路上，她也曾交過學費，試過在跌市時成手蟹貨，也試過心急沽出而錯過升勢。陳欣茵分享，當時以約700美元買入Tesla（美：TSLA），眼見持股曾跌穿600美元水平，於是見回升至700多美元時，便果斷沽出：「我在Tesla回升時沽出，怎料現時升至1,000多美元！唉，這筆回報完全與我無關……」她坦言，現時對投資市場仍未有充分了解，會多向有投資習慣的朋友學習，期望將來投資時不會再錯失回報。

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不甘被供樓束縛　寧長租酒店

陳欣茵曾參與節目《安樂蝸》的拍攝，參觀過不同的單位，從中見識到本港樓價有多離地。「即使動用很大筆資金，買到的也是面積較小的單位，但這是不少港人共同面對的問題，我覺得這樣很可憐。」

與不少年輕人一樣，她也不甘被供樓壓力束縛，認為相較於節衣縮食去買樓，她更傾向享受生活，租樓或長租酒店也是她的考慮之一：「如果我有一筆資金，我會想環遊世界，而不想置業，因為買樓會成為我的負擔，我不認同有樓就有安全感。」

 

記者：李瑩

場地：GāGǐNāng飯館
 

同場加映：林正峰樂做斜槓族不「躺平」　寧租不買拒為供樓犧牲生活質素

欄名 : 理財Star Talk

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