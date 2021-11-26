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【北京冬奧】發行量少兼近年無紀念鈔　錢幣商料冬奧紀念鈔料可升值1倍

個人增值 17:10 2021/11/26

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為慶祝明年2月在北京舉行的冬季奧運會，中銀香港發行合共200萬張「北京2022年冬奧會紀念鈔票」，於下周三（12月1日）一連10日進行認購。對於相隔13年再次發行奧運主題的紀念鈔票，多個錢幣商預期價值可升逾1倍。

【中銀香港發200萬張冬奧紀念鈔　一套35連張索價1,388元：按此

認購價無加　可增加認購量

今次發行的冬奧會紀念鈔票有單鈔、4連張及35連張，售價分別是138元、338元和1,388元，跟2008年的「北京2008年奧運會港幣紀念鈔票」售價相同。多間錢幣商在接受傳媒訪問時提到，今次發行的紀念鈔在未有加價的情況下相信會是吸引市民認購的其中一點，有信心估計最高位可升值一倍。

單鈔或可升至300港元一張

另外，錢幣商亦指今次紀念鈔的認購入場費不高，是市民可負擔的水平，而且香港已多年未有發行紀念鈔，相信今次再有新紀念鈔發行的反應會熱烈，預料單鈔的升值潛力可以升值至200元至300元一張。

 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 消費錦囊

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