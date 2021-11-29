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【消費優惠】天仁茗茶一田分店限定優惠　買香醇奶茶系列第二杯半價

精明消費 09:00 2021/11/29

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天仁茗茶於一田店有獨家優惠！即日起至12月7日，於一田百貨或一田超市內的天仁茗茶分店，購買香醇奶茶系列，第二杯可享半價優惠，惟第二杯必須選擇相同飲品、甜度、口味及容量。另外購買鐵觀音卷或綠茶卷的茶味蛋卷，一條85元，兩條158元。

    點擊圖片放大

茶味蛋卷銷售分店：

觀塘APM LG樓一田百貨KT-004號舖

新蒲崗太子道東638號MIKIKI一田超市MKK-3-002專櫃

將軍澳東港城2樓一田百貨TKO-10-005B舖

沙田新城市廣場3期一田超市ST-01-003專櫃

沙田源康街1號帝逸酒店地下ALV-14-001舖

荃灣大壩街4號荃灣廣場4樓一田百貨TW-4-007專櫃

元朗形點一期1樓一田超市YOHO-11-105專櫃

屯門鄉氏會路83號 Vcity G1-8一田超市TM4-005專櫃

香醇奶茶銷售分店：

觀塘APM LG樓一田百貨KT-004號舖

新蒲崗太子道東638號MIKIKI一田超市MKK-3-002專櫃

旺角太子道西193號新世紀廣場5樓一田超市511-521專櫃

將軍澳東港城2樓一田百貨TKO-10-005B舖

沙田新城市廣場3期一田超市ST-01-003專櫃

沙田源康街1號帝逸酒店地下ALV-14-001舖

荃灣大壩街4號荃灣廣場4樓一田百貨TW-4-007專櫃

元朗形點一期1樓一田超市YOHO-11-105專櫃

屯門鄉氏會路83號Vcity G1-8一田超市TM4-005專櫃

西環干諾道西188號香港商業中心地下一田超市SW-9-002專櫃

北角渣華道123號北角匯2期B1一田超市NP-13-003專櫃

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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