▲ 【聖誕節2021】迪士尼冰雪夢幻聖誕降臨荃灣 與《魔雪奇緣》安娜愛莎體驗飄雪冬日

今個聖誕，荃新天地與迪士尼合作，由即日至明年1月2日期間，打造「Disney Winter Celebration」活動，為一眾迪士尼迷帶來最富冬日感覺的《冰雪夢幻聖誕Snowy Fantasy Christmas》！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

賣座動畫迪士尼《魔雪奇緣》系列風靡全球大人小朋友，荃新天地在今個聖誕佳節，將化成唯美動人的冰晶聖誕小鎮。愛莎女王更會於中庭的炫白冰雪水晶庭園恭迎大家，而安娜女王亦會與大家結伴踏上冰雪階梯之旅。

於即日至1月2日期間的每個周末及假日，可愛的小白更會為大家安排充滿節慶歡樂氣氛的飄雪效果。小朋友可以進入小白冰雪世界，大玩沉浸式體驗奇幻冰晶世界，保證令一家大小、每一位迪士尼迷都樂而忘返！另外，場內更有期間限定店，發售全新系列精品及主題親子工作坊。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

想知更多香港好玩好地方，請留意好去處懶人包！

《冰雪夢幻聖誕》期間限定店 日期：即日至2022年1月2日

時間：11am-9pm

地點：荃新天地1期中庭

作者、責任編輯：王嵐

【原文：荃新天地變身白色聖誕樂園 與安娜愛莎共度《冰雪夢幻聖誕》（收費文章）】

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經