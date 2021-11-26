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【交稅2021】夫婦被裁定蓄意逃繳薪俸稅　喺香港逃稅後果可以有幾嚴重？

個人增值 12:55 2021/11/26

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《稅務條例》規定，就訂明課程所支付的個人進修開支，或捐贈作慈善用途的款項可獲稅務寬減。但如果有人透過虛報這些稅務寬減來逃稅，後果可以有多嚴重？申請時又有何要注意？

在本周初，一對夫婦被法院裁定蓄意意圖逃繳薪俸稅罪名成立，法官將案件押後至12月13日，待取得背景報告及社會服務令報告後判刑。

【稅務文件太複雜？！　一文睇晒漏報不同稅項要點作修訂！：按此

夫婦二人共逃稅13.5

案情透露，現年60歲的首被告在他2011／2012至2016／2017課稅年度的報稅表內，每年申索扣除個人進修開支金額10,000元至71,000元，以及認可慈善捐款金額15,000元至131,000元。首被告未能就他兩項的申索提供任何詳情或證據，並聲稱已遺失相關收據。稅務局經調查後發現他在相關課稅年度曾支付海外大學23,249元、其他個人進修開支1,253元及慈善捐款6,060元。首被告在六個課稅年度虛報的個人進修開支和認可慈善捐款總額達74.7萬元，逃繳薪俸稅稅款合共12.7萬元。

至於其58歲妻子為次被告，在她2012／2013至2015／2016課稅年度的報稅表內，每年申索扣除個人進修開支金額30,000元至58,500元，以及在2012／2013至2016／2017課稅年度的報稅表內，每年申索扣除認可慈善捐款金額10,000元至27,500元。次被告亦未能就她兩項的申索提供任何詳情或證據，也聲稱已遺失相關收據。稅務局經調查後發現，次被告在相關課稅年度沒有支付任何個人進修開支或認可慈善捐款。次被告在五個課稅年度虛報的個人進修開支和認可慈善捐款總額達28.1萬元，逃繳薪俸稅稅款合共8,582元。

證明文件須保存七年

《稅務條例》規定，就訂明課程所支付的個人進修開支，或指明的教育提供者或協會主辦的考試所支付的考試費，及捐贈給根據《稅務條例》第88條獲豁免繳稅的屬公共性質的慈善機構或慈善信託作慈善用途的款項，或捐贈給政府作慈善用途的款項可獲稅務寬減。

有關申請扣除的證明文件須保存7年（即由有關課稅年度完結起計6年）。稅務局會對稅項扣除的申索進行抽查，並會要求納稅人提交證明文件以供審核。

稅務局發言人提醒納稅人，《稅務條例》訂明逃稅是刑事罪行。一經定罪，每項控罪最高刑罰為入獄3年和罰款5萬元，另加一筆相等於少徵收稅款3倍的罰款。

若想了解更多有關稅務資訊，請留意稅務懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 生活理財

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