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【Black Friday 2021】Black Friday唔係最平？　英國調查：9成產品與6個月前價格相同

精明消費 15:05 2021/11/26

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Black Friday（黑色星期五）是全球一年一度的大型購物日，不少人會選擇在這個日子掃平貨。不過，Black Friday可能無你想像中咁抵？根據英國媒體報道，有調查分析去年Black Friday的優惠，發現超過9成優惠產品，其實與6個月前的售價相同甚或更貴。

【Black Friday買唔夠？ 之後仲有Cyber Monday：按此

根據BBC報道，英國消費者組織Which?進行調查，分析6個零售商Amazon、AO、Argos、Currys、John Lewis及Richer Sounds，合共201件產品，在去年Black Friday6個月前的價格，與Black Friday當日及之後的價錢作比較。

結果發現，在201件商品中，有184件產品在Black Friday的售價較6個月前相同甚至更貴，包括洗衣機、音響和電視等。報道指出，當中只有1件商品在Black Friady買是最便宜。

英國貿易標準局（Chartered Trading Standards Institute）首席官員Katherine Hart指出，Black Friday及Cyber Monday的促銷活動愈來愈大規模，看似可以找到很多便宜的東西。但她提醒，消費者應該保持警惕以及注意購物安全。因為有時間賣家會在優惠期開始前提高價格，營造出很便宜及大減價的錯覺。

更多關於Black Friday2021優惠，請留意Black Friday懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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