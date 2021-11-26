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【品味投資】佳士得香港秋季拍賣會　HERMÈS手袋估價最低180萬

個人增值 14:20 2021/11/26

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國際拍賣行佳士得（Christie's）在2021年11月25日至28日於香港會議展覽中心舉行「The House of Luxury」雅逸精品秋季拍賣，包括手袋、手錶、珠寶、美酒均進行拍賣，當中有兩件價值連城的手袋和珠寶精貴罕有。

今天（11月26日）會進行HERMÈS喜馬拉雅Kelly 28鑽石手袋拍賣，拍賣網顯示手袋最低估價已高達180萬港元，使用珍罕霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮製成，掛鎖和皮扣用了229顆鑽石鑲嵌而成，共9.2卡鑽石。

除了這一個款式外，拍賣網站亦顯示了其他HERMÈS的手袋款式，例如有最低估價為5萬港元的HERMÈS奶油白色SWIFT小牛皮18公分迷你CONSTANCE包、最低估價為6萬港元的HERMÈS限量版牛油果綠色SWIFT小牛皮及柳條PICNIC FARMING包，以及最低估價為7萬港元的HERMÈS奶昔白色EPSOM小牛皮25公分外縫凱莉包等等，拍賣的款式非常多。

■即睇佳士得香港秋季拍賣會HERMÈS手袋■

    點擊圖片放大
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而今個星期日（11月28日）進行的是名為「THE SNOWDROP DIAMOND」鑽石項鏈，拍賣網顯示項鏈的最低估價達3,500萬港元，項鍊由RONALD ABRAM設計，用上73.68卡梨形鑽石，鑽石顏色為F級別，淨度達IF型的IIa（極優打磨及比例），非常閃爍矚目。

是次香港拍賣形式是對外公眾開放，每日的拍賣作品不同，有興趣可瀏覽佳士得拍賣網。

佳士得香港秋季拍賣會
「THE SNOWDROP DIAMOND」

    點擊圖片放大
    +2

 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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