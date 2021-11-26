疫下健康保障需求轉變　保險業如何革新產品服務應對？

抗疫至今接近兩年，新冠肺炎改變了我們日常生活習慣及社交模式，亦令大眾的健康意識進一步提高。今年年初宏利發表的《宏利亞洲康健調查》結果顯示，超過50%的香港受訪者計劃在未來半年內投保新的保險產品，當中又以危疾及醫療產品最為港人重視；而疫情改變消費者心態，港人對於自身健康保障除了追求長遠健康規劃，更期望保險產品夠全面及靈活，可以抵禦突如其來的未知危機。

面對消費者需求的轉變，我們留意到保險業紛紛加速革新，在產品和服務體驗設計方面突破傳統，以滿足新興需求，例如危疾保障涵蓋未列明疾病、日間醫療中心服務日趨普遍、以及加快應用電子投保及索賠平台等種種發展趨勢均值得留意。這為產品提供更廣泛的可能性，最終受惠是消費者。

保障涵蓋未列明疾病 以身體損害程度為賠償基準

未知疾病及傳染病的可怕你我或許歷歷在目。2003年爆發的SARS（沙士）在香港造成1,755宗確診及299宗死亡個案；2019年末新冠肺炎來襲，其傳染性較SARS更高，至今在全球已造成超過500萬宗死亡個案。如何發揮醫療保險的作用，將保障擴展至預料之外的未知疾病，是保險業界需要思考的共同命題。市場上有保險公司推出新的危疾產品，創新地以受保人的身體損害程度為賠償基準，一旦受保人不幸需要入住深切治療部，不論特定疾病，受保人同樣能夠獲得保障。換言之，保障可以橫跨至列明及未列明疾病，受保人可以真正安心。

【與末期乳癌共存25年 比較12款多重賠償終身危疾守護力：按此】

除了推出新危疾產品外，保險公司亦紛紛推出連串加強保障客戶的方案。如宏利在新冠肺炎爆發初期，迅速為客戶提供免費的額外新冠肺炎保障，成為市場率先推出此類保障的保險公司之一；而隨着政府開展疫苗接種計劃後，我們更將免費保障範圍涵蓋至接種疫苗可能引起的副作用，保障客戶免受不確定性威脅。

擴大日間醫療中心網絡 減到院求診憂慮

此外，疫下醫院人手及服務供應緊張，大眾亦擔心出入醫院有機會增加感染風險，故此保險公司加快步伐擴大旗下日間醫療中心網絡，為大眾提供另一個安心治療的好選擇。日間醫療中心的設備和規格已達一定水平，不論檢查及簡單的手術均可進行，例如常見的胃鏡、腸鏡、膀胱鏡等內窺鏡檢查；由於日間手術需時較短，病人毋須留院，可減少院內交叉感染的風險。

【每年續保 vs 保證終身續保應點揀？ 解答醫療保常見問題：按此】

電子化投保及索賠 迅速回應客戶所需

疫情同時催化各項「零接觸」產品服務發展，例如客戶可以透過網上平台與經紀進行視像交流，遙距購買保險產品。同樣地，索賠亦逐步數碼化，早於2018年宏利就推出ClaimSimple平台，讓客戶隨時隨地透過網上申請不多於1,200港元的門診索償及不多於3,000港元的住院索償，只需簡單步驟即可完成申請。若客戶利用網上平台提交與新冠肺炎相關的索賠申請，不論索賠金額，宏利將會優先處理此類索償。

這場世紀疫症令保險產品與服務出現突破，為受保人提供更周全及理想的保障方案。雖然我們無法預料任何未知疾病的出現，但保險業界會密切留意市況，緊貼未知疾病發展的趨勢及風險，因應需要革新產品保障與服務，期望能夠迅速為客戶擴大防禦網，全方位應對未知危機。