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【消費優惠】一粥麵冬至鮑魚盆菜84折　米芝蓮楓林小館午市奢華盛宴人均$92

精明消費 07:00 2021/11/29

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 一粥麵：冬至鮑魚盆菜84折

由即日起至12月3日，到一粥麵預訂冬至鮑魚盆菜可享84折早鳥優惠，6位用盆菜只需829元，當中包括十頭鮑魚、原隻鹽焗雞及北海道宗谷瑤柱等16款珍貴食材。

另外，現時用手機訂購盆菜更可享額外9折優惠。

    點擊圖片放大

2. 楓林小館：午市盛宴人均$92

由即日起至12月31日，曾獲米芝蓮一星楓林小館現正推出優惠，於Togetda訂購4人9道菜午市奢華盛宴，人均只需92元。另有招牌乳鴿王﹒特製帝皇級蝦餃海空雙拼套餐，亦只需78元。

    點擊圖片放大
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招牌乳鴿王﹒沙田滑雞粥﹒楓林炸鮮奶4人9道菜午市奢華盛宴
套餐包括：

  • 招牌乳鴿王2隻
  • 點心自選4款
  • 小食自選1款
  • 沙田滑雞粥或豉油皇銀芽炒麵
  • 清燙時蔬
  • 精選甜品

招牌乳鴿王﹒特製帝皇級蝦餃海空雙拼套餐
套餐包括：

  • 招牌乳鴿王1隻
  • 特製帝皇蝦餃

 

    點擊圖片放大

地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場6樓615-620號舖

訂購網站

3. American Eagle：最高6折優惠

最後一日啦，把握Cyber Monday優惠！於American Eagle購買指定款式1件再8折、3件再7折、滿5件更享額外6折，多買多折！另外，訂閱電郵首次購物再享全單8折。

American Eagle Outfitters網店

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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