Breitling嚴選四大年青有為飛機　大玩一表人才的快感飛行

下一篇文章
試玩Fred遊艇絞盤 許廷鏗帶頭做好「飾」男人
若給你選，呂爵安和邱鋒澤的〈年輕有為〉還是〈一表人才〉？很難，只因這一曲兩詞（國粵）互為表裏，詞人黃偉文無非想提大家，要應有「跌倒了要站起來」的風流。同樣瑞士Breitling在此際推出Super Avi系列，目的鼓勵我們為夢想再飛多幾里。讓青春變成脫韁野馬才不枉少年，若不，飛機怎能想天馬橫空飛行，人類何以從中感受所帶來的快感？
話說30年代Breitling的「Huit航空部門」已為當時新興的航空領域發明精密駕駛艙計時器而聞名，20年後的1953年，推出可佩戴樣式型飛行儀表，一切精密計算無非為理想飛行帶來安全的保險裝置，難怪CEO Georges Kern表示︰「這系列展現了對早期航空領域的懷舊情懷，當時的飛行員仰賴腕錶作為駕駛艙工具。大家可欣賞卓越的工藝和堅固的設計。」
從中精挑細選了當年航空界４大年輕有為的精英（North American P-51D Mustang、Vought F4U Corsair、Curtiss P-40 Warhawk和De Havilland Mosquito）來一次「一表人才」的包裝，而入場價錢非常親民呢！
產品查詢︰2829 2741
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌