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Breitling嚴選四大年青有為飛機　大玩一表人才的快感飛行

博客 19:27 2021/11/25

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若給你選，呂爵安和邱鋒澤的〈年輕有為〉還是〈一表人才〉？很難，只因這一曲兩詞（國粵）互為表裏，詞人黃偉文無非想提大家，要應有「跌倒了要站起來」的風流。同樣瑞士Breitling在此際推出Super Avi系列，目的鼓勵我們為夢想再飛多幾里。讓青春變成脫韁野馬才不枉少年，若不，飛機怎能想天馬橫空飛行，人類何以從中感受所帶來的快感？

Super Avi系列源自1953年「Co-Pilot」Ref. 765 AVI 航空計時腕錶，今次一門四傑有︰（左起）野馬戰鬥機特別版、（$78,500）、沃特F4U海盜式戰鬥機紀念版（$78,500）、蚊式轟炸機特別版（$79,500）、寇帝斯戰鷹特別版（$78,500）。（圖片：品牌提供）

話說30年代Breitling的「Huit航空部門」已為當時新興的航空領域發明精密駕駛艙計時器而聞名，20年後的1953年，推出可佩戴樣式型飛行儀表，一切精密計算無非為理想飛行帶來安全的保險裝置，難怪CEO Georges Kern表示︰「這系列展現了對早期航空領域的懷舊情懷，當時的飛行員仰賴腕錶作為駕駛艙工具。大家可欣賞卓越的工藝和堅固的設計。」

Super Avi系列意念來自四架傳奇飛機包括Mustang 野馬戰鬥機、沃特F4U海盜式戰鬥機、寇帝斯 P-40 戰鷹戰鬥機和德 ‧ 哈維蘭蚊式轟炸機。

從中精挑細選了當年航空界４大年輕有為的精英（North American P-51D Mustang、Vought F4U Corsair、Curtiss P-40 Warhawk和De Havilland Mosquito）來一次「一表人才」的包裝，而入場價錢非常親民呢！

超級飛行員世界時計時腕錶「野馬戰鬥機」特別版18K紅金錶殼版。錶徑46mm 、Breitling B04 機芯，動力儲存70小時，紅色指針為第2時區 ，日期顯示於6點位置，防水100米。（$183,000）（圖片：品牌提供）

錶底的圖案是P-51D Mustang的剪影圖案。（圖片：品牌提供）

 

錶底刻有P-51D Mustang剪影圖案，這架飛機另一厲害是在短短120天內完工。 （圖片：品牌提供）

產品查詢︰2829 2741

撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

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