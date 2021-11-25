  • 21°C
香港時間 : 20211125日 (週四) 19:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Black Friday】掃貨攻略！比較6間美國集運公司收費　邊間最抵？

精明消費 19:10 2021/11/25

分享：

年度優惠節日Black Friday又嚟啦！不少美國網店都推出促銷活動，雖然部分網店並無直送香港，但都有公司提供集運或轉運服務，本網比較6間集運公司收費，到底邊間最抵用？

■比較6間集運公司收費（美國運香港）■

 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

留意集運公司的收費方式

若單純比較6間集運公司收費，最便宜的是Shipbao，每磅收費只需10至22元。不過，此收費只適用於自取點取貨，選用其他取件方式需要額外收費。

另外，在選擇集運公司時，亦要留意該公司採用哪種方法計算運費，普遍分為實重或體積重。實重是量度包裹的實際重量，而體積重則是量度包裹的長闊高計算體積重量。部分公司會把實際重量及體積重量作比較，以較高者為準計算運費。換句話說，即使商品的重量輕但體積大，亦有機會被收取較貴的運費。

除了比較集運公司的收費外，亦需考慮取貨點是否便利，把交通費用和時間計算在內。此外，由於美國會徵收消費稅，如想避開徵費，可考慮選用位於免稅州份倉庫的集運公司。

更多關於Black Friday2021優惠，請留意Black Friday懶人包

 

責任編輯：李瑩、曹佩鈞

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【Black Friday懶人包】各大平台最抵折扣！　Black Friday優惠一覽（更新至11月25日）
今日
【Black Friday懶人包】各大平台最抵折扣！　Black Friday優惠一覽（更新至11月25日）
【Black Friday 2021】大減價都仲可以再慳多啲？　Black Friday網購貼士幫到你
今日
【Black Friday 2021】大減價都仲可以再慳多啲？　Black Friday網購貼士幫到你
【聖誕節2021】《怪獸公司》登陸太古城中心　化身派送專員玩遊戲贏禮物
今日
【聖誕節2021】《怪獸公司》登陸太古城中心　化身派送專員玩遊戲贏禮物
【北京冬奧】中銀香港發200萬張冬奧紀念鈔　一套35連張索價1,388元
今日
【北京冬奧】中銀香港發200萬張冬奧紀念鈔　一套35連張索價1,388元
【消費優惠】Lenovo網店黑色星期五優惠　折上折優惠兼享大抽獎
今日
【消費優惠】Lenovo網店黑色星期五優惠　折上折優惠兼享大抽獎
著數優惠 消費資訊 香港 美國

上一篇文章

【Black Friday懶人包】各大平台最抵折扣！　Black Friday優惠一覽（更新至11月25日）

下一篇文章

【Black Friday 2021】大減價都仲可以再慳多啲？　Black Friday網購貼士幫到你
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】CASETiFY BLACK FRiDAY大激賞　買3件保護殼最多可享75折優惠
【消費優惠】CASETiFY BLACK FRiDAY大激賞　買3件保護殼最多可享75折優惠
【Black Friday 2021】低至5折優惠！　7大網購平台優惠一覽
【Black Friday 2021】低至5折優惠！　7大網購平台優惠一覽
【北京冬奧】中銀香港發200萬張冬奧紀念鈔　一套35連張索價1,388元
【北京冬奧】中銀香港發200萬張冬奧紀念鈔　一套35連張索價1,388元
【好去處】北角秋冬好「楓」光　海濱花園賞和風八景
【好去處】北角秋冬好「楓」光　海濱花園賞和風八景
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日）
【消費優惠】Lenovo網店黑色星期五優惠　折上折優惠兼享大抽獎
【消費優惠】Lenovo網店黑色星期五優惠　折上折優惠兼享大抽獎
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款