【Black Friday】掃貨攻略！比較6間美國集運公司收費　邊間最抵？

年度優惠節日Black Friday又嚟啦！不少美國網店都推出促銷活動，雖然部分網店並無直送香港，但都有公司提供集運或轉運服務，本網比較6間集運公司收費，到底邊間最抵用？

■比較6間集運公司收費（美國運香港）■

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留意集運公司的收費方式

若單純比較6間集運公司收費，最便宜的是Shipbao，每磅收費只需10至22元。不過，此收費只適用於自取點取貨，選用其他取件方式需要額外收費。

另外，在選擇集運公司時，亦要留意該公司採用哪種方法計算運費，普遍分為實重或體積重。實重是量度包裹的實際重量，而體積重則是量度包裹的長闊高計算體積重量。部分公司會把實際重量及體積重量作比較，以較高者為準計算運費。換句話說，即使商品的重量輕但體積大，亦有機會被收取較貴的運費。

除了比較集運公司的收費外，亦需考慮取貨點是否便利，把交通費用和時間計算在內。此外，由於美國會徵收消費稅，如想避開徵費，可考慮選用位於免稅州份倉庫的集運公司。

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責任編輯：李瑩、曹佩鈞

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