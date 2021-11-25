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【Black Friday 2021】大減價都仲可以再慳多啲？　Black Friday網購貼士幫到你

精明消費 18:55 2021/11/25

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聽日就係Black Friday（黑色星期五）啦！緊接又係網絡星期一（Cyber Monday），又係荷包大出血嘅日子！不少美國網購平台會推出優惠，如果你想趁這兩日購物，又不了解這些網購平台如何操作，以下貼士可能幫到你！

【延續購物狂熱！ Black Friday買唔夠？ 之後仲有Cyber Monday：按此

1. 善用情報網站格價

美國網購平台眾多，優惠眼花繚亂，善用購物情報網站BlackFriday.com，該網站會搜羅美國各大網購平台的Black Friday廣告，一眼睇晒最抵商品。

    點擊圖片放大

2. 申請Paypal帳戶

部分美國網購平台只接受由美國的銀行發出之信用卡，香港消費者可開設Paypal帳戶，添加由香港的銀行發出的信用卡付款。但要留意的是以Paypal結帳，滙率可能較差，故可以考慮使用一張回贈較高的信用卡。

3. 使用代購及集運服務

不少海外網購平台只限送貨到當地，如果港人想買這些平台的產品，則可考慮使用代購或集運服務。提供代購服務的平台會替客戶一條龍辦理商品購買、商品收貨及轉運到海外的服務，惟需多付代購費用及滙率可能較差。港人亦可選擇自行購買商品，再利用集運服務，將產品運到香港，但亦要額外支付集運費用。

4. 利用瀏覽器格價插件

如果只心儀某類產品，可善用瀏覽器的格價插件的功能。以Chrome瀏覽器為例，有The Camelizer、Keepa、Price.COM等擴充功能可供選擇，安裝後可看到商品在該平台過往的價格紀錄及比較各平台的價格。

以Price.COM擴充功能為例，只要在網購平台觀看商品，在網頁頂部已有相關按鍵，再點擊即可看到其他有出售同樣貨品的平台及價錢，輕鬆知道去哪一間買最抵！

    點擊圖片放大
    +3
    +2

5. 折扣優惠碼

RetailMeNot集合了不同網購平台的優惠碼，只要點擊相關網購平台，就會顯示Black Friday相關折扣碼，購物時可慳得更多。

    點擊圖片放大

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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