【Black Friday 2021】Black Friday買唔夠？　之後仲有Cyber Monday

感恩節（Thanksgiving Day）始於加拿大和美國，是慶祝豐收的節日。感恩節翌日是黑色星期五（Black Friday），是美國的消費旺季，其後更出現網絡星期一（Cyber Monday），到底Black Friday和Cyber Monday有何分別？兩者孜有咩關係？

美國感恩節定於每年11月第4個星期四，即今年11月25日，而Black Friday便是翌日，即11月26日，Cyber Monday就是緊接的周一，即11月29日。現時更有商店把兩者的推廣優惠結合，出現「BFCM」的代號，即兩者英文字母開首的簡稱。

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Black Friday早在美國五十年代盛行，是聖誕前的購物旺季，是當地零售業重要的日子，現時已擴展成為全球零售的戰場。不少商家看準時機，推出促銷優惠，吸引顧客搶購生活用品，「黑色」的意思更是商家的帳簿上錄得盈利的象徵。

隨着網絡發展和綫上購物變得愈來愈方便，網上銷售平台亦加入Black Friday促銷行列，為吸引人們在網上消費，其後更出現「Cyber Monday」延長人們在Black Friday的購物意欲。不少港人亦會選擇在Black Friday及Cyber Monday透過外國網平台掃平貨，現時甚至更有本地商鋪推出Black Friday優惠，趁機吸引消費者購物。

責任編輯：曹佩鈞

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