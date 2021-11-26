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【品味投資】八心八箭到底係指咩？鑽石仲有咩切割方法？

個人增值 16:35 2021/11/26

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藝人陳煒早前宣布答應男友求婚，更大曬以「八心八箭」切割設計的鑽戒，到底八心八箭是一種怎樣的車工？仲有哪些常見的切割款式？邊款又時尚又受歡迎？

八心八箭

「八心八箭」亦稱作丘比特車工，是鑽石切割中一款知名的切割方法，很多人認為它最能夠表現出鑽石面，戴在手上可以展現又閃又大的鑽石，充滿貴氣。其實「八心八箭」是效果是由圓形裸鑽透過「鑽石觀賞鏡」從上方正面俯視，呈現出對稱的「八箭」圖形，而從鑽石底部觀看，會看到對稱的「八個心形」圖案，寓意愛神丘比特發射愛神之箭。

鑽石要做到「八心八箭」的效果是需要具體良好的切割比例、對稱性和拋光度等三個特質互相配合，用專用Heart & Arrow（H&A）觀測儀器便會觀察得到。

除了「八心八箭」車工外，還有其他3種常見的切割方法，分別是明亮式切割、階梯式切割及混合切割方法，而著名首飾品牌Tiffany & Co的所有Tiffany鑽石主要以這3種鑽石切割方式去打造每種鑽石形狀。Tiffany & Co品牌吸引了不少潮流人士追隨，相信鑽石形狀和款式是受歡迎的原因之一。

明亮式切割（Brilliant Cut）

明亮式切割亦可稱為圓形切割（Round Brilliant Cut），是現今最受歡迎的切割方式。圓形的鑽石可在切割、成色和淨度上有較高靈活性，另外，在數學和光物理計算，具有57至58個刻面的圓形鑽石是最閃亮的。所以，圓形鑽石最常用作訂婚或結婚戒指的主鑽石，亦被認為是高投資回報的鑽石之一。Tiffany & Co品牌的訂情戒指系列，Tiffany True鉑金鑲鑽指環鑲嵌單顆圓形明亮式切割鑽石訂情戒指，就採用明亮式切割展現了鑽石的閃爍和簡約美。

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階梯式切割（Step Cut）

階梯式切割是具有梯形刻面，由平行的長形切割面排列而成，設計像階梯一樣。這一種設計最常用於祖母綠式切割，因為祖母綠切割呈矩形，鑽石中帶有切角，而綫條類似於樓梯。Tiffany & Co訂情戒指系列Tiffany Soleste配鑽石鉑金環的祖母綠式切割鑽石光環訂婚戒指能突顯鑽石的大小，非常高貴。

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混合切割 (Mixed Cut)

混合切割是結合明亮式及階梯式切割於同一顆鑽石上，有部分設計在冠部用上階梯式切割，而底部則為明亮式切割，或有些會在冠部用明亮式切磨，亭部使用階梯式切磨。Tiffany & Co的混合鑽石車工會用上前者切割方法，其中Tiffany True鉑金鑲單顆Tiffany True鑽石訂婚戒指，採用Tiffany獨有方形混合式切割的Tiffany True鑽石並配以細緻的鉑金環，綫條簡潔，細節精緻細膩。

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責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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