【消費優惠】Dr. Kong指定產品買1送1　Sensu荃灣店青の鵲舍Tea Set半價

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Dr. Kong：指定產品買一送一

Dr. Kong推出Crazy Sale！由即日起，Dr. Kong門市大量指定產品買一送一，贈送產品為價格較低之產品。

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門市地址

2. Sensu荃灣店：青の鵲舍Tea Set半價

為慶祝新店擴張，由即日起至12月31日，Sensu荃新天地分店推出Tea Set「青の鵲舍」半價優惠，兩位用只需144元。下午茶包2杯冷泡茶，更可選擇以半價升級至無酒精飲品。優惠只限星期一至五使用，下午2時起供應。

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地址：荃新天地1期UG78號舖

查詢電話：2885 0968

3. 繼光香香雞：買大份炸雞送小份炸雞兌換券

為慶祝繼光香香雞開業49周年，由即日起至11月28日以及12月2日至5日，於繼光香香雞全港門市現場購買大份香香炸雞，即送小份香香炸雞免費兌換券。此優惠不可與其他優惠同時使用。本活動限現場領取，不適用於外送、外賣服務。活動商品數量以門市現場販售狀況為準，售完為止。

而兌換券使用期限為12月6日至明年1月2日。持兌換券至門市不限金額消費，即可兌換小份香香炸雞乙份，另可補差價升級大份香香炸雞或套餐。而食客在兌換券使用期內，持香香炸雞兌換券，加10元可升級大份香香炸雞；加19元可升級小份香香炸雞及小份蒜脆杏鮑菇。

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分店一覽

撰文：hket小編

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