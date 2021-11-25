【藍籌收息股】藍籌股最新股息率排行榜　邊隻股息率超過8厘？

本網於9月中前曾為大家找出10隻最高股息率藍籌股，但在這兩個月恒指的走勢反覆，由9月中的25,000點左右水平反覆向上，曾見過逾26,000點，但現時又打回原形，回落至24,600點的水平。在這兩個月之間，藍籌股股息率排行又有沒有執過位呢？

■藍籌股最新股息率排行■

（股息率由低至高排序）

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在兩個月前與今日（25日）相比，中國銀行 （03988） 的股息率依舊位列榜首位置，股息率更由8.24%略為上升至8.45%，不過股價就由兩個月前的2.85元略跌至2.78元。

另外，恒安國際 （01044） 的股息率仍舊排在藍籌股的首三位，股息率達7.5%，同樣是較兩個月前的7.13%股息率有所上升，但兩個月來股價同樣是錄得下跌，約跌4.9%。

在10隻高息藍籌股之中，唯一一隻在兩個月來股價反覆向上的是中國海外發展 （00688） ，股價升近4%，股息率亦維持在逾6%的水平。

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責任編輯：鄭樂怡

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