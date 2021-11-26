【好去處】灣仔海濱新開放主題區　專設毛孩公園及懷舊香港打卡位

灣仔渡輪碼頭旁的「渡輪碼頭畔主題區」今日（26日）起進一步開放，是自去年10月以來本港第12個開放的海濱場地。主題區可讓市民飽覽維多利亞港的景色及感受懷舊香港特色，亦設有多個打卡位及寵物專區，日後市民可沿海濱遊走於「渡輪碼頭畔主題區」和將於年底開放的「水上活動及康樂主題區」之間。

主題區於今年3月已經開放長約180米的海濱長廊，10月再開放多80米。而今次最新開放的空間佔地約4,600平方米，較原有的空間再擴大多一倍。新開放的主題區為寵物友善場地，設有寵物公園，主人可帶同寵物於主題區暢玩。

另外，有別於其他色彩斑斕的海濱長廊主題區，「渡輪碼頭畔主題區」將以簡約的清水混凝土和木系構築物為主調，用色沉實、布局方正。主題區亦加入懷舊香港的色彩，設有相框和霓虹燈裝飾供市民打卡。其中部分場地會有香港特色的傳統鐵閘做裝飾，鐵閘上掛着舊式信箱，呈現出昔日香港舊貌。

鄰近的「HarbourChill海濱休閒站」亦於今日進一步開放，主題區佔地約250平方米，設有人造草皮、「HarbourChill」發光字型裝置裝飾、戶外階梯平台及特色桌椅供市民休息及用餐。

發展局表示，未來將逐步開放更多海濱空間，有望今年底進一步開放「水上活動及康樂主題區」（第二期）和「活力避風塘主題區」，首次為維港帶來無欄杆的海岸堤階，讓市民近距離接觸維港。

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責任編輯：嚴熹曼

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