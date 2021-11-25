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【人壽保險】唔係想買就買到！受保人病歷對投保壽險有何影響？

博客 18:40 2021/11/25

分享：

【人壽保險】唔係想買就買到！受保人病歷對投保壽險有何影響？

很多人有美麗誤會，以為人壽保險不保事項少，隨時都可以成功投保。事實上，不保事項少並不等於核保過程寬鬆，尤其隨着年齡增長，身體陸續出現小毛病，分分鐘成為拒保或徵收附加費理由！那麼，於核保時，保險公司會考慮甚麼因素？受保人會因患上甚麼疾病而有可能被拒諸門外？10Life今天就用例子跟大家說明。

投保申請時需如實披露

除了透過經紀或代理購買人壽保險外，現時不少保險公司都提供網上投保，方便消費者獲得保障。綫上與綫下的投保均要求受保人如實申報資料，受保人須按最高誠信原則（Utmost good faith），向保險公司提供準確和真實的資料。不然，保險公司最終仍可能拒絕賠償。

投保的過程中，保險公司會通常會詢問受保人的職業、身高、體重、吸煙習慣、病歷。如投保人不幸曾患指定疾病，或難以直接於網上投保，屆時可能要先聯絡客戶服務員或保險中介人繼續處理。核保過程中的病歷問題，較為常見的包括以下疾病：

  • 糖尿病
  • 癌症
  • 心臟病
  • 中風
  • 肝臟疾病
  • 腎臟疾病

【屋企有老有嫩 買邊類保險先適合？：按此

拒保與否非一刀切

保險公司一般會考慮多項因素，才決定是否受保。以糖尿病為例，若受保人不幸患有糖尿病，便須要進一步回答跟進回題，例如糖尿病的類型、病發年齡、血糖控制程度、有否出現併發症等等。如有需要，保險公司或要求受保人進行驗身、尿液檢驗、血液測試──糖化血色素（HbA1c）等，再決定是否需要徵收非標準保費或拒絕受保。

值得留意的是，保險公司不一定因嚴重疾患而拒保。事實上，一些大眾認為的「小病」，如脂肪肝、胃酸倒流等，也可能成為拒保或的原因（見表1）。因此，應趁身體健康時買人壽保險，方為上策。

■表一：保險公司核保壽險時對不同疾病的考慮因素■

    點擊圖片放大

【醉駕身亡會否被拒賠？4個案拆解壽保爭議個案關鍵細節：按此

定期人壽保險純保障　性價比高

我們早前文章曾指出，與終身人壽保險相比，定期人壽保險不含儲蓄成份，保費低、保障高，為消費者提供較高的身故賠償槓桿（即身故賠償÷已付保費）。10Life分析了現市場上十多個定期壽險產品，並依據產品的賠償倍數和條款逐一評分。大家可在選購前先作比較。

■表二：比較定期人壽保險的賠償倍數（10年付款期）■

    點擊圖片放大

 

以上資訊由10Life提供，更新至2021年11月9日，僅供參考，並非銷售建議。

【文章來源：10Life；原題：【人壽保險】受保人病歷對投保有何影響？受保與拒保如何劃線？，已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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