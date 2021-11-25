【理財個案】35歲持50萬望5年內置業　月供阿里比亞迪是否可行？

人生不免會遇上突如其來的各種事情，需要動用額外開支。在動用開支後，應如何重整增值創富的步伐？有讀者現時持有50萬元現金，有意在5年內完成置業的目標，他現時分別月供阿里 （09988） 及比亞迪 （01211） 各1,000元，能否有助他達到目標？看看龔成是如何回答。

讀者：

你好！我今年35歲，有家庭有兩個小朋友，但幾年前，在家庭上花了些突如其來的大開支，現時終於穩定下來，所以計劃要在增值創富上重新起步，想請教一下應如何部署？

【42歲持2物業望換退休居所 冀創造每月1.5萬被動收入如何部署？：按此】

龔成︰

1. 由於投資係一個長期計劃，所以你要先清楚自己置業時間。如果係2至3年左右，就只宜投資一些較保守股票。若有近5年時間做增值，就可以進取少少。

你35歲，應以增值為主，可用「平穏增長股」＋「潛力股」作組合，去創造一個增值平台。

現在你每月先用5成儲蓄，即2,500元做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

可增值時間較短，則集中「平穏增長股」。如果可以較長，2者比重可以各一半。但若果你投資經驗較淺，潛力股就佔3成左右好了。

你現時月供阿里 （09988） 係可以，但由於佢不確定性高了，月供不宜太大注。

【25歲計劃2年後赴外國讀書移民 如何自製每月5,000元被動收入？：按此】

而比亞迪 （01211） 現價偏貴，不宜月供，最好等回到200元以下才開始。如果你真係好想儲貨，就小注就好了。或者你可以先用GX中國電車基金 （02845） ，去做月供目標。

大市現處於合理水平，那50萬元資金，你可以先用一半，以「分注」形式慢慢入貨。餘下一半和每月儲蓄，就等大跌市機會出現，才大力度掃貨，並長綫投資。

到你要動用這筆資金前半年，你就要開始慢慢沽貨套現，唔好到用先一次過沽，因為無人知當時個大市水平。因此，你要慢慢沽，去平衡價格波動的風險。

2. 小朋友由於可投資時間長，策略上十分簡單。你可以儲指數基金。

若你想增長力較高，可以儲安碩恒生科技ETF （03067） 。但此股波動性會較大，要考慮你們的風險承受能力。

基本上，以你小朋友年紀計，持有以上股票都係可以，但你要明白當中風險。

越秀房產 （00405） 唔係話無質素，但主要係收息，增值能力好弱，會浪費咗小朋友時間上優勢，故我不太建議。

【本文獲作者龔成授權轉載】