【理財規劃】股票虧損應繼續揸定沽？　2個情況評估跌勢是否屬短暫

一個好的投資計劃，是購買優質股票並持有多年，但有時計劃需要改變。如果你的投資組合中有一隻表現欠佳的股票，你可能不確定要如何處理，是等待事情過去，並抱有最好的希望？還是拋售該股票，並處理你的損失？

情況一：股價是跟大市跌？或是基本因素轉差？

即使是投資組合中最好的股票，也可能會出現單獨或與整體股市調整，而出現股價下跌的情況。在後一種情況下，最好的辦法是甚麼都不做。當大市低迷時，並不一定反映特定股票的問題。因此，通常將你的投資擱置一旁並等待市場復甦是值得的。

這情況在港股中特別常見，因為目前是由幾隻重磅的科技股主導恒指，而科技業又面臨較強的監管壓力，所以不時使到恒指出現下跌，久久未能轉強，所以投資港股要特別留意。

但若你投資組合中的一隻股票出問題，就需要進行一些深入的研究，看看是否有特定原因導致股票突然貶值。也許該公司最近的業績低於預期，或者也許監管正在發生變化，因此特定公司現在必須在合規性上花費更多的錢，並且可能會限制其銷售產品的方式。

情況二：財務數據是單季欠佳？還是持續多季？

股票可能會下跌的原因有很多，但了解驅動因素可以幫助你確定情況是可能好轉還是繼續惡化。在收入及盈利低迷的情況下，可能是一家公司在經歷了幾個季度的增長後出現了糟糕的季度。這不一定是值得焦慮的事情，而多個季度的收益錯失可能更像是一個危險訊號。

總而言之，要知的重點是，如果一隻股票的價格下跌，重要的是要評估這種變動是暫時的還是持續的。如果是前者，你可能想保持信念，並保留那隻股票。

本文所提供的訊息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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