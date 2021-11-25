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【品味投資】一連4日香港國際珠寶節今開鑼　11個展區鑽石鐘錶應有盡有

個人增值 15:20 2021/11/25

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【品味投資】一連4日香港國際珠寶節今開鑼　11個展區鑽石鐘錶應有盡有

第29屆JMA香港國際珠寶節將於今日（25日）至28日舉行，業內及公眾人士均可以到展覽會參觀，今年的珠寶參展商有達300多間，展品種類多樣化，展會更趁着聖誕新年前，進行推廣折扣優惠。

今年展覽會有11個商品專區，展區包括有珠寶首飾區、鑽石區、寶石區、珍珠區、古董珠寶區、翻新珠寶區、時尚及純銀首飾區、合成及培育鑽石區、鐘錶區、珠寶儀器、包裝及服務國際設計師專區。

    點擊圖片放大

主辦機構香港珠寶製造業廠商會（HKJMA）指，趁着聖誕新年前的購物旺季，商戶推出豐厚的折扣優惠，期望可以吸引業內買家及公眾人士，搜羅優質實惠的珠寶首飾。

HKJMA亦有推出會員尊貴禮遇，優惠包括在三年會籍期內，會員均毋須再次登記即可豁免80元的入場費。公眾人士亦可申請，方法是需出示於四天展覽期內（11月25至28日）的有效入場證及合共滿5,000元的消費收據，即可申請成爲JMA CLUB會員；而業內買家則需出示名片即可申請。

第29屆JMA香港國際珠寶節

日期：2021年11月25日至28日
開放時間：
11月26日及27日：上午10時至下午7時
11月25日及28日：上午10時至下午6時30分
入場費：80元
地點：香港會議展覽中心展館1

 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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