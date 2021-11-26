【消費優惠】洪瑞珍沙田新店開張 每日首100位客人送10元現金券 精明消費 10:30 2021/11/26 分享： 為慶祝洪瑞珍於沙田新店開幕，即日起至12月8日，每日首100名購買三文治系列的客人，即可獲得10元現金券，數量有限，派完即止。現金券適用於全綫分店，惟只適用於購買三文治產品。 ▼點擊圖片放大 沙田分店地址：沙田東鐵站27號舖（閘內） 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】東海堂App會員買滿200元即送50元電子現金券 今日 【消費優惠】東海堂App會員買滿200元即送50元電子現金券 【Black Friday懶人包】各大平台最抵折扣！ Black Friday優惠一覽（更新至11月25日） 2021/11/25 【Black Friday懶人包】各大平台最抵折扣！ Black Friday優惠一覽（更新至11月25日） 【Black Friday】掃貨攻略！比較6間美國集運公司收費 邊間最抵？ 2021/11/25 【Black Friday】掃貨攻略！比較6間美國集運公司收費 邊間最抵？ 【Black Friday 2021】大減價都仲可以再慳多啲？ Black Friday網購貼士幫到你 2021/11/25 【Black Friday 2021】大減價都仲可以再慳多啲？ Black Friday網購貼士幫到你 【聖誕節2021】《怪獸公司》登陸太古城中心 化身派送專員玩遊戲贏禮物 2021/11/25 【聖誕節2021】《怪獸公司》登陸太古城中心 化身派送專員玩遊戲贏禮物 三文治 香港 沙田 付款優惠 著數優惠