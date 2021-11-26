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【消費優惠】洪瑞珍沙田新店開張　每日首100位客人送10元現金券

精明消費 10:30 2021/11/26

分享：

為慶祝洪瑞珍於沙田新店開幕，即日起至12月8日，每日首100名購買三文治系列的客人，即可獲得10元現金券，數量有限，派完即止。現金券適用於全綫分店，惟只適用於購買三文治產品。

    點擊圖片放大

沙田分店地址：沙田東鐵站27號舖（閘內）

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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