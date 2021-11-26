【消費優惠】東海堂App會員買滿200元即送50元電子現金券 精明消費 09:00 2021/11/26 分享： 東海堂推出感謝祭答謝會員，即日起至11月30日，Arome App會員於東海堂購買滿200元，並向店員出示Arome App會員QR code，即送50元電子現金券，不限換領次數，即買即賞！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【Black Friday懶人包】各大平台最抵折扣！ Black Friday優惠一覽（更新至11月25日） 2021/11/25 【Black Friday懶人包】各大平台最抵折扣！ Black Friday優惠一覽（更新至11月25日） 【Black Friday】掃貨攻略！比較6間美國集運公司收費 邊間最抵？ 2021/11/25 【Black Friday】掃貨攻略！比較6間美國集運公司收費 邊間最抵？ 【Black Friday 2021】大減價都仲可以再慳多啲？ Black Friday網購貼士幫到你 2021/11/25 【Black Friday 2021】大減價都仲可以再慳多啲？ Black Friday網購貼士幫到你 【聖誕節2021】《怪獸公司》登陸太古城中心 化身派送專員玩遊戲贏禮物 2021/11/25 【聖誕節2021】《怪獸公司》登陸太古城中心 化身派送專員玩遊戲贏禮物 【北京冬奧】中銀香港發200萬張冬奧紀念鈔 一套35連張索價1,388元 2021/11/25 【北京冬奧】中銀香港發200萬張冬奧紀念鈔 一套35連張索價1,388元 香港 付款優惠 著數優惠