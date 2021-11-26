  • 20°C
香港時間 : 20211126日 (週五) 09:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】東海堂App會員買滿200元即送50元電子現金券

精明消費 09:00 2021/11/26

分享：

東海堂推出感謝祭答謝會員，即日起至11月30日，Arome App會員於東海堂購買滿200元，並向店員出示Arome App會員QR code，即送50元電子現金券，不限換領次數，即買即賞！

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【Black Friday懶人包】各大平台最抵折扣！　Black Friday優惠一覽（更新至11月25日）
2021/11/25
【Black Friday懶人包】各大平台最抵折扣！　Black Friday優惠一覽（更新至11月25日）
【Black Friday】掃貨攻略！比較6間美國集運公司收費　邊間最抵？
2021/11/25
【Black Friday】掃貨攻略！比較6間美國集運公司收費　邊間最抵？
【Black Friday 2021】大減價都仲可以再慳多啲？　Black Friday網購貼士幫到你
2021/11/25
【Black Friday 2021】大減價都仲可以再慳多啲？　Black Friday網購貼士幫到你
【聖誕節2021】《怪獸公司》登陸太古城中心　化身派送專員玩遊戲贏禮物
2021/11/25
【聖誕節2021】《怪獸公司》登陸太古城中心　化身派送專員玩遊戲贏禮物
【北京冬奧】中銀香港發200萬張冬奧紀念鈔　一套35連張索價1,388元
2021/11/25
【北京冬奧】中銀香港發200萬張冬奧紀念鈔　一套35連張索價1,388元
香港 付款優惠 著數優惠

下一篇文章

【消費優惠】Dr. Kong指定產品買1送1　Sensu荃灣店青の鵲舍Tea Set半價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】CASETiFY BLACK FRiDAY大激賞　買3件保護殼最多可享75折優惠
【消費優惠】CASETiFY BLACK FRiDAY大激賞　買3件保護殼最多可享75折優惠
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日）
【Black Friday懶人包】各大平台最抵折扣！　Black Friday優惠一覽（更新至11月25日）
【Black Friday懶人包】各大平台最抵折扣！　Black Friday優惠一覽（更新至11月25日）
【消費優惠】Lenovo網店黑色星期五優惠　折上折優惠兼享大抽獎
【消費優惠】Lenovo網店黑色星期五優惠　折上折優惠兼享大抽獎
【北京冬奧】中銀香港發200萬張冬奧紀念鈔　一套35連張索價1,388元
【北京冬奧】中銀香港發200萬張冬奧紀念鈔　一套35連張索價1,388元
【Black Friday 2021】低至5折優惠！　7大網購平台優惠一覽
【Black Friday 2021】低至5折優惠！　7大網購平台優惠一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款