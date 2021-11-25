  • 23°C
香港時間 : 20211125日 (週四) 14:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Black Friday 2021】低至5折優惠！　7大網購平台優惠一覽

精明消費 13:45 2021/11/25

分享：

過完雙11無幾耐，Black Friday（黑色星期五）又嚟啦！不少外國品牌及網站都會在Black Friday推出優惠，而聽日就係掃貨的大日子。本網為大家整理了不同網購平台優惠，一定有一間啱你！

【CASETiFY BLACK FRIDAY大激賞 買3件保護殼最多可享75折優惠：按此

1. shopbop：低至5折

由即日起至11月28日，shopbop推出Black Friday優惠，指定產品低至5折優惠，付款前需輸入優惠碼「HOLIDAY」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

shopbop網站

2. FARFETCH：低至5折

由即日起至11月28日，網購平台FARFETCH亦有推出優惠，涵蓋多個名牌，包括Chloé、Tory Burch、Bally、Alexander McQueen及Balenciaga等，精選單品低至5折。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

FARFETCH網站

3. Selfridges：低至8折

英國高級百貨公司Selfridges，出售的產品包羅萬有，如化妝品、名牌服飾、名牌手袋以及電器等，如Max Mara、COACH、GUCCI、KENZO、GIVENCHY及GHD等。由即日起至11月29日，付款時輸入折扣碼「SELFCCE」，精選單品更低至8折。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Selfridges網站

4. Sephora：低至75折

Sephora由明日（26日）凌晨0時起，購物皆可享85折優惠；會員購物滿1,200港元可享75折，需輸入優惠碼「BLACKFRIDAYMEMBER」；非會員購物滿1,200港元則可享8折，需輸入優惠碼「BLACKFRIDAY」。

另外，若使用MOX CARD付款，任何消費皆可享5%回贈優惠。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Sephora網站

5. Strathberry：低至5折

連英國王妃凱特（Kate Middleton）都有用！英國小眾手袋品牌Strathberry優惠，精選產品低至5折。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Strathberry網站

6. Michael Kors：低至6折

由即日起至11月29日，Michael Kors Black Friday優惠，全場產品享8折，精選產品享6折。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Michael Kors網站

7. 24S：高達75折

LVMH集團旗下的法國精品網購平台24 Sèvres（24S）亦有推出Black Friday優惠。由即日起至11月29日，消費滿250美元，購買精選正價商品和特惠商品在付款前輸入優惠碼「BLACKFRIDAY20」，享8折優惠；消費滿500美元，精選正價商品輸入「BLACKFRIDAY25」享75折優惠。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

24S網站

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

欄名 : 消費優惠

最新專欄文章 更多

【雙11優惠】HOME+雙11購物節4重優惠　累積購買次數最多可贏得iPhone 13 Pro
2021/11/04
【雙11優惠】HOME+雙11購物節4重優惠　累積購買次數最多可贏得iPhone 13 Pro
【消費優惠】誠品旺角期間限定店開幕　買滿$250送$50現金券
2021/07/02
【消費優惠】誠品旺角期間限定店開幕　買滿$250送$50現金券
著數優惠 時裝服飾 網購平台 手袋 Mox 港元 美元 黑色星期五

下一篇文章

【聖誕節2021】《怪獸公司》登陸太古城中心　化身派送專員玩遊戲贏禮物
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至11月24日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至11月24日）
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【好去處】北角秋冬好「楓」光　海濱花園賞和風八景
【好去處】北角秋冬好「楓」光　海濱花園賞和風八景
【消費優惠】CASETiFY BLACK FRiDAY大激賞　買3件保護殼最多可享75折優惠
【消費優惠】CASETiFY BLACK FRiDAY大激賞　買3件保護殼最多可享75折優惠
【有獎遊戲】7-11「揭揭獎」小遊戲　有機會獲Sanrio收納掛包＋mono TOTE
【有獎遊戲】7-11「揭揭獎」小遊戲　有機會獲Sanrio收納掛包＋mono TOTE
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年11月9日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款