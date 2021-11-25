【Black Friday 2021】低至5折優惠！　7大網購平台優惠一覽

過完雙11無幾耐，Black Friday（黑色星期五）又嚟啦！不少外國品牌及網站都會在Black Friday推出優惠，而聽日就係掃貨的大日子。本網為大家整理了不同網購平台優惠，一定有一間啱你！

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1. shopbop：低至5折

由即日起至11月28日，shopbop推出Black Friday優惠，指定產品低至5折優惠，付款前需輸入優惠碼「HOLIDAY」。

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shopbop網站

2. FARFETCH：低至5折

由即日起至11月28日，網購平台FARFETCH亦有推出優惠，涵蓋多個名牌，包括Chloé、Tory Burch、Bally、Alexander McQueen及Balenciaga等，精選單品低至5折。

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FARFETCH網站

3. Selfridges：低至8折

英國高級百貨公司Selfridges，出售的產品包羅萬有，如化妝品、名牌服飾、名牌手袋以及電器等，如Max Mara、COACH、GUCCI、KENZO、GIVENCHY及GHD等。由即日起至11月29日，付款時輸入折扣碼「SELFCCE」，精選單品更低至8折。

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Selfridges網站

4. Sephora：低至75折

Sephora由明日（26日）凌晨0時起，購物皆可享85折優惠；會員購物滿1,200港元可享75折，需輸入優惠碼「BLACKFRIDAYMEMBER」；非會員購物滿1,200港元則可享8折，需輸入優惠碼「BLACKFRIDAY」。

另外，若使用MOX CARD付款，任何消費皆可享5%回贈優惠。

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Sephora網站

5. Strathberry：低至5折

連英國王妃凱特（Kate Middleton）都有用！英國小眾手袋品牌Strathberry優惠，精選產品低至5折。

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Strathberry網站

6. Michael Kors：低至6折

由即日起至11月29日，Michael Kors Black Friday優惠，全場產品享8折，精選產品享6折。

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Michael Kors網站

7. 24S：高達75折

LVMH集團旗下的法國精品網購平台24 Sèvres（24S）亦有推出Black Friday優惠。由即日起至11月29日，消費滿250美元，購買精選正價商品和特惠商品在付款前輸入優惠碼「BLACKFRIDAY20」，享8折優惠；消費滿500美元，精選正價商品輸入「BLACKFRIDAY25」享75折優惠。

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24S網站

責任編輯：曹佩鈞

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