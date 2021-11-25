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【北京冬奧】中銀香港發200萬張冬奧紀念鈔　一套35連張索價1,388元

精明消費 11:05 2021/11/25

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全城期待第24屆冬季奧運會將於2022年舉行，為慶祝北京首次舉辦冬奧會，中銀香港將發行面值20元的「北京2022年冬奧會紀念鈔票」，紀念鈔將於12月1日至10日開始接受認購申請。

冬奧會紀念鈔票面值20港元，以唐詩寫月名句「天涯共此時」為設計理念，寓意香港市民 心連冬奧，情繫祖國。鈔票正面以北京2022年冬奧會會徽及中銀大廈為主景，並以展現冬奧會特點的冰雪圖案作襯托。背面以直幅方式展現，主景為萬里長城，配以明月下的維多利亞港剪影。

紀念鈔將發行200萬張，裝幀共三個種類，包括單鈔157萬套、四連張共2萬套、以及三十五連張共1萬套，分別售138元、338元及1,388元。中銀香港另外亦特設200套慈善珍藏版，以競投方式發售，詳情將稍後公布。

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每位申請者的認購上限為單鈔5張、四連張1套，以及三十五連張1套。如認購超額，中銀香港將以電腦抽籤形式分配。申請人於認購期內需透過「北京2022年冬奧會紀念鈔票」網頁上進行網上申請，亦可下載表格或於中銀香港分行索取認購申請表。申請結果將於12月21日於紀念鈔網頁上公布，成功申請可於2022年1月22日起，於中銀香港80至100間分行內換領。

 

責任編輯：嚴熹曼

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