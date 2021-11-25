【聖誕節2021】《怪獸公司》登陸太古城中心　化身派送專員玩遊戲贏禮物

毛毛及大眼仔米高陪你過聖誕！由即日起至明年1月2日期間，太古城中心舉辦全港首個以《怪獸公司》為主題的大型招募會「Merry GIFTMAS @Cityplaza」，可以打卡仲有得玩。各位粉絲屆時可化身「怪獸公司」員工，接受一連串禮物派送挑戰。商場設有期間限定店，提供逾百款限定卡通禮品。

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1. 製作專屬員工證 玩聖誕願望分類任務

想變身怪獸員工？參加者需先到登記站辦理專屬員工證，並訂閱Cityplaza電子報。在進入「怪獸公司」前，需進行首項「禮物fun fun輸送帶」測試，用手提電話控制現場屏幕上的遊戲版面，操作輸送帶正確分類貼有小朋友聖誕願望的門。

2. 記憶力大測試

因為供電失靈，貼有聖誕願望的門突然出現故障，禮物的次序調亂了！各位準員工需用手提電話控制，重新整理及排列正確的禮物順序。

3. 尋找失蹤聖誕禮物

完成兩項新手任務後，各位準員工就需要一併尋回於「怪獸公司」內失蹤已久的聖誕禮物，其中兩份失蹤禮物被變色龍蘭度的隱身秘技所隱藏，於商場內失去蹤影。只要尋回2份失蹤禮物，便可換領《怪獸公司》頒發的限量版貼紙。

由12月2日起，若能在主題裝置及商場各處找回6份失蹤禮物，並到顧客服務處捐助50元予「願望成真基金」，即可換取《怪獸公司》限量版硅藻土吸水墊。

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消費換禮品

於12月2日至12月27日期間，於太古城中心以電子貨幣消費滿指定金額，下載TAIKOO+流動應用程式及登記為LIVE+會員，即可參加「哈哈哈聖誕消費賞」，換領多項獨家聖誕禮物，包括限量版《怪獸公司》毛巾套裝、Godiva聖誕甜蜜巧克力禮盒及agnes b.精選聖誕禮品套裝。

另外，由即日起至1月2日，只要以電子貨幣單一消費滿600元，即可參加「快樂飾．坊」，利用今年夏天「LIVE HAPPY快樂識放」活動中的彩帶裝飾，重塑成獨一無二的聖誕樹。

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責任編輯：曹佩鈞

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