【名人書單】Bill Gates推介聖誕假必看5本書　最愛睇人工智能及科幻小說？

正所謂「書中自有黃金屋」，飽覽詩書增加知識，也是自我投資的一種。微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）每年都會在網站GatesNote上推介他最喜歡的書，臨近聖誕假期，蓋茨又推介了5本他今年最喜愛的書籍。趁着假期，好好讀書，花時間投資在自己身上吧！

■Bill Gates推介2021年5本最愛書籍■

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1. 《A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence》

作者：Jeff Hawkins

在蓋茨推薦的書單中，有不少都與未來世界及人工智能有關，包括這本講述神經科學與機器學習的書籍。這本書由着名物理學家霍金撰寫，蓋茨指，霍金花了數十年時間思考神經科學與機器學習之間的聯繫，書中剖析了人類如何看待智能的本質、人腦的工作方式等。如果你有興趣了解創建真正的人工智能需要甚麼，蓋茨認為，沒有比這本書更好地介紹霍金的思想。

2. 《破解基因碼的人: 諾貝爾獎得主珍妮佛．道納、基因編輯，以及人類的未來》（The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race）

作者：Walter Isaacson

近年經常聽到基因編輯，究竟這是一個甚麼嶄新科技？這本書是生物化學家Jennifer Doudna的傳記，她曾透過切割及修改基因來治療疾病，在基因編輯方面取得莫大成功，更取得諾貝爾化學獎。蓋茨指，這本書不單是本人物傳記，亦深入研究如何應用基因編輯，包括用作治療血液疾病、是否應該為後代改變人類基因等問題。

3. 《克拉拉與太陽》（Klara and the Sun）

作者：Kazuo Ishiguro

如果你認為小孩子才看科幻小說，你就錯了！由諾貝爾文學獎得主，日裔英國作家石黑一雄撰寫的《克拉拉與太陽》，就連蓋茨都喜歡。小說講述在反烏托邦的城市中，一位病重女孩與一個名叫克拉拉的機器人成為好朋友。故事中機器人並非邪惡力量，反而是作為人類的夥伴陪伴人類，蓋茨指，看完這本書，也會思考智能機器人的生活會是怎樣。

4. 《哈姆內特》（Hamnet）

作者：Maggie O’Farrell

如果你喜歡莎士比亞，相信也會喜歡這本關於莎士比亞的兒子哈姆內特的故事。小說以年僅11歲便意外身亡的哈姆內特為開首，探討莎士比亞與妻子的喪子之痛，以及描述兒子之死如何影響莎士比亞開始創作《哈姆雷特》。就連蓋茨都大讚作者將一個被悲傷撕裂的家庭描寫得非常美麗。

5. 《挽救計劃》（Project Hail Mary）

作者：Andy Weir

美國科幻電影《火星任務》原作小說曾在2011年被蓋茨收錄為推介書籍，而作者Andy Weir另一本書《Project Hail Mary》亦同樣獲蓋茨推薦。小說講述一個高中老師某天在另一個星系醒來，卻發現自己被困於太空，於是便開始利用自己的科學知識嘗試自救。蓋茨表示這本讀起來非常有趣，他只花了一個周末便讀完。

【股神巴菲特10年嚴選 15本必讀書單：按此】

責任編輯：嚴熹曼

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