【名人書單】Bill Gates推介聖誕假必看5本書　最愛睇人工智能及科幻小說？

正所謂「書中自有黃金屋」,飽覽詩書增加知識,也是自我投資的一種。微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)每年都會在網站GatesNote上推介他最喜歡的書,臨近聖誕假期,蓋茨又推介了5本他今年最喜愛的書籍。趁着假期,好好讀書,花時間投資在自己身上吧!

■Bill Gates推介2021年5本最愛書籍■

1. 《A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence》

作者:Jeff Hawkins

在蓋茨推薦的書單中,有不少都與未來世界及人工智能有關,包括這本講述神經科學與機器學習的書籍。這本書由着名物理學家霍金撰寫,蓋茨指,霍金花了數十年時間思考神經科學與機器學習之間的聯繫,書中剖析了人類如何看待智能的本質、人腦的工作方式等。如果你有興趣了解創建真正的人工智能需要甚麼,蓋茨認為,沒有比這本書更好地介紹霍金的思想。

2. 《破解基因碼的人: 諾貝爾獎得主珍妮佛.道納、基因編輯,以及人類的未來》(The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race)

作者:Walter Isaacson

近年經常聽到基因編輯,究竟這是一個甚麼嶄新科技?這本書是生物化學家Jennifer Doudna的傳記,她曾透過切割及修改基因來治療疾病,在基因編輯方面取得莫大成功,更取得諾貝爾化學獎。蓋茨指,這本書不單是本人物傳記,亦深入研究如何應用基因編輯,包括用作治療血液疾病、是否應該為後代改變人類基因等問題。

3. 《克拉拉與太陽》(Klara and the Sun)

作者:Kazuo Ishiguro

如果你認為小孩子才看科幻小說,你就錯了!由諾貝爾文學獎得主,日裔英國作家石黑一雄撰寫的《克拉拉與太陽》,就連蓋茨都喜歡。小說講述在反烏托邦的城市中,一位病重女孩與一個名叫克拉拉的機器人成為好朋友。故事中機器人並非邪惡力量,反而是作為人類的夥伴陪伴人類,蓋茨指,看完這本書,也會思考智能機器人的生活會是怎樣。

4. 《哈姆內特》(Hamnet)

作者:Maggie O’Farrell

如果你喜歡莎士比亞,相信也會喜歡這本關於莎士比亞的兒子哈姆內特的故事。小說以年僅11歲便意外身亡的哈姆內特為開首,探討莎士比亞與妻子的喪子之痛,以及描述兒子之死如何影響莎士比亞開始創作《哈姆雷特》。就連蓋茨都大讚作者將一個被悲傷撕裂的家庭描寫得非常美麗。

5. 《挽救計劃》(Project Hail Mary)

作者:Andy Weir

美國科幻電影《火星任務》原作小說曾在2011年被蓋茨收錄為推介書籍,而作者Andy Weir另一本書《Project Hail Mary》亦同樣獲蓋茨推薦。小說講述一個高中老師某天在另一個星系醒來,卻發現自己被困於太空,於是便開始利用自己的科學知識嘗試自救。蓋茨表示這本讀起來非常有趣,他只花了一個周末便讀完。

