【退休規劃】手持兩物業流動資金只有10萬元　58歲女士有可能提早退休嗎？

放棄物業升值機會

講到這裏，Mandy原來都心裏有數，都正在掙扎是否應該賣出現有收租物業，得到資金後是否應該用作購買其他資產。所以我向她提議另一做法，便是將現有收租物業賣出，扣除各樣支出後應該有200多萬元現金，再將其中100萬元，透過丈夫的名義購買政府年金，每月得到的保證收益便有6,250元。相比現時有樓收租後仍需要每月補貼2,500元，現金流即時由負數變成正數。因Mandy現時仍有不錯入息及儲蓄，可將得到的年金收益持續供款到一些儲蓄計劃，直至她退休後才開始提取收益，儲蓄年期可以考慮五年至十年。又或是不用還款及有保證收益後，她可以選擇更早退休。

【教師夫婦擁近800萬資產 如何善用「四桶金」理財？：按此】

Mandy聽完後，感覺建議對她非常有幫助，除了可減低管理物業煩惱及不穩定租金收益問題外，更不用再負擔債務，變相每月現金流改變是8,750元（6,250元+2,500元），還有100多萬元流動現金可作其他用途，一舉多得。當然有得便有失，唯一取捨是要放棄物業將來會持續升值帶來的資本增值。以上做法之後還有100多萬元餘款，我建議她應該撥開30萬元為應急周轉資金，其餘70多萬元可以再分為兩大類一筆過的收益計劃，包括期望即時收益及能夠承擔較高風險的可以選擇派息基金或收息股，另外便是需要穩穩陣陣，用時間來製造回報的資產，例如儲蓄保單。而每月盈餘亦能夠購買延期年金來獲取扣稅優惠。

檢討現有醫療保障

我提醒Mandy需認真檢討現時的醫療保險是否足夠。由於她資金充裕，可考慮更安心的全面醫療保障計劃，也要提醒孩子趁年輕時安排醫療計劃，到將來因身體健康問題而未能得到適當保障。Mandy過去十多年從未檢討強積金組合，只是存放在非常穩陣的基金，結果是跑輸通脹。今天距離退休還有數年，仍需要好好把握餘下的光陰，而且不要被退休年紀限制了長綫投資的規劃。估計Mandy到正式退休時手上擁有資產所派發的收益應足夠生活基本需要，所以不一定在65歲便要提取強積金，可繼續滾存到退休中至後期才動用。

持物業收租是理想退休入息嗎？，請按【上一頁】

【原文刊於第732期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。