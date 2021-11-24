  • 20°C
香港時間 : 20211124日 (週三) 19:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【退休規劃】手持兩物業流動資金只有10萬元　58歲女士有可能提早退休嗎？

退休規劃 19:10 2021/11/24

分享：

放棄物業升值機會

講到這裏，Mandy原來都心裏有數，都正在掙扎是否應該賣出現有收租物業，得到資金後是否應該用作購買其他資產。所以我向她提議另一做法，便是將現有收租物業賣出，扣除各樣支出後應該有200多萬元現金，再將其中100萬元，透過丈夫的名義購買政府年金，每月得到的保證收益便有6,250元。相比現時有樓收租後仍需要每月補貼2,500元，現金流即時由負數變成正數。因Mandy現時仍有不錯入息及儲蓄，可將得到的年金收益持續供款到一些儲蓄計劃，直至她退休後才開始提取收益，儲蓄年期可以考慮五年至十年。又或是不用還款及有保證收益後，她可以選擇更早退休。

【教師夫婦擁近800萬資產 如何善用「四桶金」理財？：按此

Mandy聽完後，感覺建議對她非常有幫助，除了可減低管理物業煩惱及不穩定租金收益問題外，更不用再負擔債務，變相每月現金流改變是8,750元（6,250元+2,500元），還有100多萬元流動現金可作其他用途，一舉多得。當然有得便有失，唯一取捨是要放棄物業將來會持續升值帶來的資本增值。以上做法之後還有100多萬元餘款，我建議她應該撥開30萬元為應急周轉資金，其餘70多萬元可以再分為兩大類一筆過的收益計劃，包括期望即時收益及能夠承擔較高風險的可以選擇派息基金或收息股，另外便是需要穩穩陣陣，用時間來製造回報的資產，例如儲蓄保單。而每月盈餘亦能夠購買延期年金來獲取扣稅優惠。

檢討現有醫療保障

我提醒Mandy需認真檢討現時的醫療保險是否足夠。由於她資金充裕，可考慮更安心的全面醫療保障計劃，也要提醒孩子趁年輕時安排醫療計劃，到將來因身體健康問題而未能得到適當保障。Mandy過去十多年從未檢討強積金組合，只是存放在非常穩陣的基金，結果是跑輸通脹。今天距離退休還有數年，仍需要好好把握餘下的光陰，而且不要被退休年紀限制了長綫投資的規劃。估計Mandy到正式退休時手上擁有資產所派發的收益應足夠生活基本需要，所以不一定在65歲便要提取強積金，可繼續滾存到退休中至後期才動用。

持物業收租是理想退休入息嗎？，請按【上一頁

 

【原文刊於第732期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】
林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

相關文章

【退休規劃】為子女升學與退休作準備　80後中產夫婦冀加按物業買分紅保單可行嗎？
2021/08/05
【退休規劃】為子女升學與退休作準備　80後中產夫婦冀加按物業買分紅保單可行嗎？
【退休規劃】退休金佔可投資資產逾半　650萬元應如何部署？
2021/07/21
【退休規劃】退休金佔可投資資產逾半　650萬元應如何部署？
【退休規劃】5旬夫婦月入12萬元　手持15份保單應如何取捨？
2021/07/07
【退休規劃】5旬夫婦月入12萬元　手持15份保單應如何取捨？

你可能感興趣

【退休規劃】為子女升學與退休作準備　80後中產夫婦冀加按物業買分紅保單可行嗎？
11:00 2021/08/05
【退休規劃】為子女升學與退休作準備　80後中產夫婦冀加按物業買分紅保單可行嗎？
【退休規劃】退休金佔可投資資產逾半　650萬元應如何部署？
18:35 2021/07/21
【退休規劃】退休金佔可投資資產逾半　650萬元應如何部署？
【退休規劃】5旬夫婦月入12萬元　手持15份保單應如何取捨？
13:33 2021/07/07
【退休規劃】5旬夫婦月入12萬元　手持15份保單應如何取捨？

最新專欄文章 更多

博客 - 【退休規劃】手持兩物業流動資金只有10萬元　58歲女士有可能提早退休嗎？
今日
【退休規劃】手持兩物業流動資金只有10萬元　58歲女士有可能提早退休嗎？
手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
2021/11/13
手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
別讓未來的自己後悔
2021/11/13
別讓未來的自己後悔
【退休規劃】44歲女醫生手持近3千萬資產　該如何考慮退休安排？
2021/11/10
【退休規劃】44歲女醫生手持近3千萬資產　該如何考慮退休安排？
博客 - 【退休規劃】44歲女醫生手持近3千萬資產　該如何考慮退休安排？
2021/11/10
【退休規劃】44歲女醫生手持近3千萬資產　該如何考慮退休安排？
退休 儲蓄 年金 醫療保險 收息股 派息基金 收租 基金 延期年金 派息

下一篇文章

【退休理財】港人全球最長壽　女性平均預期壽命增至88歲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【延期年金】扣稅額達6萬　打工仔適合買延期年金嗎？
【延期年金】扣稅額達6萬　打工仔適合買延期年金嗎？
10隻可扣稅延期年金計劃比較
10隻可扣稅延期年金計劃比較
【退休理財】港人全球最長壽　女性平均預期壽命增至88歲
【退休理財】港人全球最長壽　女性平均預期壽命增至88歲
接種HPV疫苗定價多少？3間機構大比併
接種HPV疫苗定價多少？3間機構大比併
【退休理財】「YES」退休無憂秘訣大公開！
【退休理財】「YES」退休無憂秘訣大公開！
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款