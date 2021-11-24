【投資觀點】疫後復甦帶動股市盈利增長　分析：長綫宜部署中國資產

富蘭克林鄧普頓與旗下專家投資經理凱利投資，聯合舉辦股票市場專題研討會，多位投資專家因應當前全球過渡到後疫情階段遇到的供應瓶頸、大宗商品價格飆升及勞動力短缺等情況，以至其引發的通脹、增長溫和及美聯儲傾向大幅加息等問題，分享了他們對未來市場風險和機遇的看法。

【料短期全球不會出現經濟衰退 法國外貿銀行：典型滯脹不可能出現：按此】

凱利投資董事兼投資策略師Jeffrey Schulze表示，孳息曲綫的長端利率上升速度，將決定市場走勢，預計曲綫長端將出現融漲拉升，股市將在未來五個季度因預期經濟活動的改善而出現強勁的盈利增長。

他又預期，美國10年期國債的發債活動將會增加。儘管利率將因美聯儲退出債券購買計劃而上升，但隨着財政部與聯儲局重新確立財政方向，當局將會大量發行國債。步入2022年，因聯儲局的加息步伐明顯落後於現實，加上蓬勃的經濟活動及強勁的新增職位，勢必令美國處於高壓的經濟環境中。

中國長遠將成全球最大經濟體

對於中國市場展望，富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊投資總監Manraj Sekhon表示，中國有望在未來10至15年內成為全球最大經濟體。毫無疑問，中國當局仍重視經濟增長，並不會將民營企業棄之不顧。

在監管方面，新監管規定其對於多家大型互聯網公司的估值影響已在其股價上反映。監管機關和政策制定者將採取謹慎態度，以確保受惠於相關增長及新經濟的人士與非受惠人士之間的差距不會擴大。他看到經濟、財富創造、城市化和中產消費的急速增長。提醒若對中國的長遠情況抱有信心，那麼現階段便是組建中國資產組合以成為長遠贏家的好時機。

責任編輯：鄭樂怡

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