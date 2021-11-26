【電影推介】Netflix原創動作喜劇《紅色通緝令》 3大巨星聯袂主演登全球最高播放

▲ Netflix 新上架原創電影《紅色通緝令》集結 3 位荷里活巨星，包括「The Rock」狄維莊遜、「死侍」賴恩雷諾士和「Wonder Woman」姬兒加杜。（電影劇照）

Netflix 將觀眾只收看兩分鐘，即當一次點擊的計算播放方法，向來遭人詬病。近日「從善如流」，改為統計觀賞影片的實際時數作準。改制後第一部登上全球榜首的，不出所料是集三位荷里活巨星主演、近日剛上架的原創電影《紅色通緝令》。

這齣電影未上架已引來全球關注，原因直接，不只由3位當紅巨星擔演，更是Netflix史上最高製作費的動作喜劇。高達2億美元（約15.6億港元）成本，事實上演出費已花掉一半。「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和「Wonder Woman」姬兒加杜（Gal Gadot），肌肉猛男配性感美女的典型組合外，再加一位主力製造笑位的反英雄角色，堪稱「收視保證」。

神偷尋寶元素吸睛

▲ 三位主演本為多年好友，戲中的默契和合拍度令人看得投入。（電影劇照）

《紅色通緝令》由Rawson Marshall Thurber自編、自導。劇情簡單直接，講述FBI探員John Hartley（狄維莊遜飾）根據「紅色通緝令」，開始追捕一名惡名昭彰的藝術大盜Sarah Black（姬兒加杜飾），卻因為一次意外，Hartley被迫與高智商神偷Nolan Booth（賴恩雷諾士）聯手，三方人馬為爭奪寶物出盡渾身解數。

單看劇情相當乏善可陳，美國專業影評人對電影的評分更只有35%，離合格相當有距離。然而觀眾賣帳，本月12日上架後，著名影評網站「爛番茄」的觀眾好感度高達91%，Netflix上的成績同樣理想，截至昨日，在全球89個國家、地區登最高播放電影首位。證明「橋唔怕舊，最緊要受」。

▲ 狄維莊遜和賴恩雷諾士一兵一賊卻合力尋寶，過程刺激兼具詼諧感。（電影劇照）

《紅色通緝令》確實有令人喜愛之處，無論是開場The Rock追捕「死侍」、齊齊逃獄、一起闖入派對偷夾萬彩蛋等，動作利落流暢，令人看得暢快，娛樂感十足。加上Booth以「死侍」式的嘴砲連連製造笑點，影迷必定看得過癮。

詼諧手法致敬經典

看慣荷里活動作片的觀眾，相信會對這部「新片」感到似曾相識。全片處處可見經典類型片的元素，例如大量的管弦配樂讓人錯覺在看007系列；近身肉搏讓人聯想到港產片中的功夫喜劇；其他如逃獄、尋寶、與敵共舞的情節、畫面，都讓人彷彿重溫過去的荷里活經典如《職業特工隊》、《奪寶奇兵》、《真實謊言》等。

▲ 賴恩雷諾士在戲中重現「死侍」本色，頻頻取笑拍檔，成一大看點。（電影劇照）

當然Booth的爆肚式「彩蛋」也為這些致敬老電影環節增添不少趣味。「Wonder Woman」姬兒加杜在電影中似僅為花瓶，出場不多，只為散發「女神」氣場和魅力，養眼卻未令人留下深刻印象，尤其相較兩位較有經驗的「喜劇演員」，存在感薄弱。然而，以一齣減壓又令人發笑的動作喜劇來看，《紅色通緝令》絕對勝任有餘。

扭橋漸成近年電影的「例牌結局」，不過程度始終有高低之別。電影明顯不是走燒腦路綫，輕輕鬆鬆看兩個小時，有驚險、有笑位，即使是在大銀幕上映，相信也會成為賣座電影。片尾另有驚喜客串，若有聽英國流行歌的習慣，或是《Game of Thrones》的粉絲，相信會搏得你一笑。

▲ 姬兒加杜出場不多，但亦將性感尤物的魅力表現得淋漓盡致。（電影劇照）