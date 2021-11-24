▲ 【旅遊調查】7成港人或為旅行而接種疫苗 近6成人計劃明年外遊

有旅遊平台進行疫苗接種和旅遊調查，7成受訪者表示有機會到外地旅遊是接種疫苗的誘因之一。另有76%未接種疫苗的受訪者表示，如香港與旅遊地點設有免隔離旅遊通道並要求完成疫苗接種，他們會願意考慮為旅行而打針。

Expedia於今年10月初進行調查，向過去兩年內曾出外度假或計劃在今明兩年出外度假的500名香港受訪者進行訪問。有48%受訪者已接種兩劑疫苗，另有6%已接種一劑，24%人表示計劃接種。

願用6天工作換旅行機會

調查指出香港人對2022年出外旅遊持樂觀態度，24%的受訪者表示計劃在未來4至6個月內旅遊，而34%則考慮在7至12個月內。由於部分國家已放寬對入境旅客的強制檢疫限制，1成受訪者更預計在2021年底前旅遊。

至於調查亦問及，受訪者願意用甚麼換取毋須檢疫的旅遊機會，21%人選擇在2021年剩餘日子6天工作、2021年剩餘日子在家中洗碗及洗衣服（19%）以及放棄5天有薪假（18%）等。

受訪者對疫苗護照大多抱積極的態度，6成人表示更願意前往需要疫苗護照或證書的目的地旅遊。67%受訪者同意各國和目的地應引入疫苗護照。而非永久性居民訪港方面，71%受訪者同意訪港旅客需完成疫苗接種才可獲准入境。

日本和台灣為港人首選目的地

港人傾向採取較安全的旅遊模式，4成受訪者表示會參考目的地新冠肺炎確診數字，傾向前往低感染率的地方；而38%則表示需要等世界衛生組織宣布新冠病毒大流行結束。有趣的是，在還未接種疫苗的受訪者當中，若要出外旅遊，逾半表示願意接種疫苗多於強制隔離。

香港旅客希望毋須隔離前往喜愛的旅遊目的地，分別55%和40%的受訪者表示最希望與日本和台灣成立旅遊通道。

責任編輯：曹佩鈞

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