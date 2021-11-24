【大灣區】調查：近半持大學學位港人認為大灣區就業計劃不吸引

去年港府推出大灣區青年就業計劃，鼓勵青年人到大灣區內地城市工作及發展事業。近日浸會大學一項相關調查發現，近半持有大學學位或以上的受訪者認為計劃不吸引；超過7成的受訪青年認為應放寬大灣區青年就業計劃的資格要求。

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建議放寬學歷及畢業年限要求

現時計劃只適用於持有大學學位或以上的香港居民，惟調查發現，有47%持同等學歷的受訪者認為計劃不吸引。至於教育程度為非學位專上教育，以及中學或以下的受訪者，儘管其學歷不符合計劃的申請資格，但他們認為計劃不吸引的比例卻分別跌至42%及37%。

計劃現時只適用於在2019至2021年間，獲本地或海外專上院校頒發學士或以上學位的香港居民。調查結果顯示，有77%受訪者建議放寬計劃的學歷要求；35%受訪者認為應涵蓋擁有非學位專上教育學歷人士，另有42%受訪者認為不應設任何學歷限制。

另外，逾8成受訪者建議放寬畢業年限的要求，有38%受訪者建議延長畢業年份至過去5年，44%受訪者則認為不應設有相關限制。

於大灣區居住的意願較低

此外，受訪者亦就於大灣區從事不同類型經濟活動的意願進行評分（1分為非常不願意，7分為非常願意），當中包括工作考察或實習、經常往返公幹、工作、創業、工作並居住，以及創業並居住。調查結果發現，受訪者更願意在大灣區從事工作考察或實習（意願平均分為3.7）及創業（意願平均分為3.5分）。

值得留意的是，受訪者較不願意從事需要在大灣區居住的經濟活動，工作並居住及創業並居住的意願分數均只有約3.1，在各種類型的經濟活動中屬最低。

調查由浸會大學社會學系於9至10月期間以網上問卷形式進行，共訪問2,003名年齡介乎21至40歲的香港青年。

責任編輯：曹佩鈞

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