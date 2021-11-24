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【好去處】 「粤劇日」可憑票免費入場　睇折子戲聽講座認識粤劇（附索取門票方法）

精明消費 12:40 2021/11/24

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一年一度「粤劇日」將於11月28日（星期日）在香港文化中心和香港太空館舉行，「粤劇日」由康樂及文化事務署主辦，市民可憑票免費入場。節目包括折子戲演出及演唱、粤劇文物展覽、講座和示範，市民可憑票免費入場，先到先得，派完即止。

【香港公園600株薔薇盛放　薔薇科植物展免費入場賞花解花語：按此

部分門票已開始派發

粤劇學習聊天室率先於當日中午在太空館推出，門票上午11時起在該館演講廳入口處派發，每人限取一張。

下午連串精彩節目將移師香港文化中心，包括在大劇院上演的「粤劇折子戲展演」；在音樂廳舉行、由粤劇新秀及香港學校音樂節粤曲比賽優勝者擔綱演出的「粤劇折子戲及粤曲演唱」；在大堂展覽場地展出的「粤劇文物選粹展覽」。另外，行政大樓四樓展覽館及會議室亦會安排多場粤劇講座和示範（如粤劇化粧、戲服穿戴、粤劇音樂和唱腔）。

有部分門票自上周四（18日）上午9時起在中心詢問處派發，每人可選擇最多四個節目。詳情請按下圖瀏覽查詢電話2268 7325。

■免費門票派發詳情■

    點擊圖片放大
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想知更多消閒娛樂地方，請留意好去處懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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