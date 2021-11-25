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【消費優惠】Lenovo網店黑色星期五優惠　折上折優惠兼享大抽獎

精明消費 10:30 2021/11/25

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Lenovo趁着黑色星期五有「Black Friday Sale」，由11月26日開始至11月30日，Lenovo eShop內各款手提電腦、桌上型電腦主機、顯示屏、周邊配件都有折上折優惠，除了可獲贈禮品之外，更可參加抽獎。

IdeaPad Slim 1i（11吋，Gen5）手提電腦折後價只售1,888元1部；可用作電競的Legion 5i（15吋，Gen5）有半價優惠，折後價為7,998元。購買配件及顯示屏亦有低至7折優惠，保固加購低至4折。此次優惠亦可使用消費券付款，更可額外減高達500元。如果登記成為新會員，顧客更可獲得流動充電器1個及享有9折購物優惠。

而且，在11月26日黑色星期五及11月29日Cyber Monday，更分別有24小時閃購優惠，指定產品將以低至1折發售。

另外，在Lenovo eShop及官方專門店購物滿6,000或以上，可獲指定商戶200元禮券1張；購物滿12,000元，則有500元禮券1張。

顧客凡於Lenovo eShop購物即可參加抽獎，更有機會贏取總值超過10萬元的獎品。

詳情可瀏覽Lenovo eShop網站

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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