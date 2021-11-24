60年前的Mobile banking？　「流動銀行 1.0」係點嘅呢？

要數上任金管局總裁陳德霖嘅重要政績，就不得不提2015年底開始推出嘅流動分行服務，陳總當年仲用「流動分行．以客為本．普及金融」為題大讚「以商業原則經營的大原則下取得為客戶和社會認可的平衡」嘅銀行，仲親自出席咗唔少剪綵活動架。

【曾規定職員做滿10年方可結婚 令呢間銀行有「毀婚銀行」綽號：按此】

當年渣打第一個率先響應，當然亦好醒咁出晒新聞稿同FB Post話自己係「全港首間流動分行」喇！不過，大家又知唔知原來香港第一間流動分行其實並唔係渣打嘅出品，並且至今已經有60年歷史咁耐呢？

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「流動銀行1.0」來喺1961年已經有喇！

睇番HSBC嘅官方記錄，原來早喺1961年滙豐已經推出咗「流動銀行1.0」，專門去一啲新界嘅偏遠地區提供基礎銀行服務，例如下圖嘅錦田就係選點之一，情況同𠵱家都好類似喎！

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講緊幾十年前，當開個戶口都唔係咁容易嘅時候，銀行服務都真係幾窩心架，例如我就聽過分行老前輩話，以前老客戶生日分行會派人出席壽宴，老客戶病危或者有咩緊急事情又會提供上門服務，係真係好Friend的，咁當然𠵱家就只能公事公辦，一切都俱往矣喇。

講番呢架流動銀行車，根據鄭寶鴻先生嘅著作《錢路漫漫—香港近代財經市場見聞錄》所描述，流動銀行總共有4名員工：身兼駕駛工作嘅主管1名、副手1名、持短槍護衛1名、持長槍護衛1名，都幾嚴陣以待架！

咁1961年就當然無5G畀大家即時傳送交易資料番總部啦，所以一律以無綫電同總行通訊，又因為冷氣不足，主管同副手喺60年前已經特准可以Casual wear恤衫、短褲、拖鞋開工，係咪好前衛先！

咁流動銀行會去邊呢？答案係星期一至六，輪流服務慈雲山、西貢、沙田、錦田等地，呼，𠵱家都好難再幻想60年前仲係「偏遠地帶」嘅沙田火車站咯！

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之後喺1960年代，滙豐一改其「崖岸自高」嘅經營策略，開始喺全港各地大量開設分行，流動銀行就喺1970年左右被取消喇。

流動銀行，何去何從？

繼渣打喺2015年推出流動銀行之後，滙豐同恒生分別喺2016同2018年跟隨，而另一發鈔行中銀就一直都無推出流動車，服務缺口大多以Virtual Teller Machine應付，至於其他銀行就當然無動靜啦！

我諗流動銀行2.0再次進入歷史都只係時間嘅問題喇，隨着Mobile banking同流動網絡嘅發展（10年前朋友Send段片畀你，你又點會喺條街度Download？），實體分行都買少見少下，流動分行都唔會再有存在嘅必要啦。

我成日都話，香港1978年開始實行9年免費強制教育，現時55歲以下香港出世嘅香港人已經極少低於中三學歷，雖然未必英文好流利，玩手機亦未必好叻，不過最少具備流暢中文閱讀能力，只要APP介面足夠清晰易明，已經具備用Mobile banking自助理財嘅能力。

再過多10年，就即係連攞長者卡嘅一群都已經最少有中三學歷，到時就已經唔需要再問「流動分行何去何從」，而應該要問「分行何去何從」喇。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (148) — 香港第一架流動銀行車原來已經有 60 年歷史！？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。