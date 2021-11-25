【消費優惠】百樂酒店自助餐及下午茶低至78折　M&S正價貨品第2件半價

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 百樂酒店：自助餐及下午茶低至78折

由即日起至11月30日，只需讚好或追蹤香港百樂酒店Facebook專頁，並出示以下優惠券，於Park café惠顧自助晚餐可享78折優惠；惠顧自助午餐和下午茶自助餐可享8折優惠；於星期一至五惠顧下午茶可享8折優惠。

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訂座：2731 2168／WhatsApp ／網上

2. Marks and Spencer：全店正價貨品第2件半價

Marks and Spencer（M&S）推出Black Friday（黑色星期五）優惠！由即日起至11月28日，全店正價服飾、精選家品及美容及護理用品第2件半價。優惠不適用於指定貨品，優惠貨品數量有限，售完即止。是次優惠適用於網店及門市。

另外，在Black Friday當日（11月26日），門市更有獨家優惠，精選廚具半價。

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網店

3. Express Bar By Lassana：聖誕特飲買一送一

由即日起至12月1日，於指定Express Bar By Lassana分店出示指定貼文，並購買聖誕特飲一杯（橙香朱古力咖啡／薄荷朱古力咖啡），即可享有買一送一優惠。

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優惠時段：上午11時至正午12時、下午2時至5時半

指定分店：觀塘巧明街分店、觀塘偉業街分店、九龍灣分店、尖沙咀分店、城市大學分店、理工大學分店

撰文：hket小編

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