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【海外搬屋】新屋入伙拜四角　點樣寄香燭冥鏹到外國？（附簡易祭品清單）

博客 15:35 2021/11/24

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傳統上，香港人除了大時大節都有拜神的習俗外，新居入伙更要擇日拜四角。已移民或即將安排海外搬屋到外地的朋友，有沒有打算跟傳統在新居擇日拜四角求個安心呢？人在外地，要買香燭冥鏹並不容易，今次就教大家將祭品寄送到海外的小祕訣！

【搬屋到海外 4個執箱技巧及包裝貼士：按此

各處地方、宗教門派有不同要求，以下簡單列出最基礎簡易的拜四角祭品及用品，供大家參考：

  • 三色果（即3種不同顏色水果，例如蘋果、橙、梨） 
  • 有殼花生、1堆糖果
  • 3杯燒酒
  • 1份拜四角專用衣紙
  • 3支大香、12支小香及5對紅燭

即使移居到了海外，首3項一般都能在當地超市購買。至於寄送衣紙的問題不大，與寄文具簿、書本性質相近。剩下的香燭則較為麻煩，因香燭被歸類為易燃物品，所以無論空運或船運，都需要提供物品安全報告（Material Safety Data Sheet，文件上記載貨物物料的物理特性及化學特性，物流公司會因應不同情況下作特別運送及存放安排），而大部分的衣紙舖很大機會未能提供物品安全報告。而香燭方面，我們發現英國、加拿大和美國等地，皆有部分網上商店有售賣香燭，甚至有實體舖，所以大家不用擔心海外搬屋，身在外地便要放棄多年以來的傳統習俗。

但如果大家在海外搬屋時想順帶寄送少量衣紙到外國，應該要點做？以FreightAmigo為例，只需在運費報價專頁報價和下單，於下單後在「我的貨件」內下載裝箱單，在相對的包裝描述中列明Joss Paper以及其數量，以方便報關清關。如果大家有物品安全報告，就可以寄香燭去外國，同樣在包裝描述列明Joss stick and candle及數量，以及附上報告。祝大家擇好吉日順利入伙！

 

【關於FreightAmigo

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 謝凱澄 FreightAmigo一站式供應鏈金融平台總監

欄名 : 移室移居友計仔

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