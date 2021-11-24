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【消費優惠】GODIVA聖誕禮盒第二件半價　NeNe Chicken旺角店炸雞放題$99/位

精明消費 07:00 2021/11/24

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. GODIVA：聖誕朱古力禮盒第二件半價

即日起至11月28日，凡購買聖誕巧克力禮盒18顆裝或聖誕巧克力小樹禮盒10顆裝，第二件同款禮盒即享半價優惠。

精選禮盒包括：

  • 聖誕巧克力禮盒18顆裝
  • 聖誕巧克力小樹禮盒10顆裝

 

    點擊圖片放大

2. NeNe Chicken旺角店炸雞放題$99/位

NeNe Chicken旺角店推出超級星期三炸雞放題，限於11月24日享有優惠，放題低至每位99元起。任食炸雞口味超過10款，4人同行更會有免費加送指定主食，包括芝士火鍋 / 芝士蛋伴泡菜炒飯 / 芝士炒年糕伴拉麵可供選擇。

  • 1款口味炸雞&薯條放題
    成人：99元／位
    小童（1.2米以下） ：58元／位
    供應時間： 中午12時至晚上6時
     
  • 11款口味炸雞放題 
    成人：158/元
    小童（1.2米以下） ：78元／位
    供應時間： 全日

優惠限時90分鐘，須收取加一服務費。炸雞口味之選擇視乎供應量。不可同時使用會員優惠。詳情可向餐廳職員查詢。

NeNe Chicken旺角店
地址：旺角朗豪坊11樓30號舖
電話：3583 2933

3. 名牌服飾及童裝特賣低至1折

即日起至11月29日，時代廣場展銷集舉行一連6日名牌服飾及童裝特賣，精選日系時裝、男女服飾、名牌童裝、運動服飾低至1折起。

參與品牌包括SNIDEL、FRAY I.D、Lily Brown、Mila Owen、CosmeKitchen、CALVIN KLEIN、BLACKBARRETT、Kids21、BAROCCO、Champion、Private Shop、Levi's Kids、nike、Columbia、New Balance、BCBGMAXAZRIA、GRIPS等。

日期：11月24日至11月29日
時間：早上11時至晚上9時
地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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