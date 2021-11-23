【港鐵優惠】港鐵延續3.8%車費回贈至明年6月底　都會票50元折扣將於明年1月1日完結

港鐵今天（23日）宣布，延續自今年中推出的3.8%特別車費回贈優惠6個月，至明年6月底，在疫情持續下與市民共渡時艱。港鐵為這次延續特別車費優惠撥出資源，涉及金額預計總值超過2億元。

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港鐵發言人指，票價自今年6月27日下調1.85%，同日起港鐵公司以額外資源提升票價調整機制內承諾為期6個月的車費回贈至3.8%。由明年1月2日起，港鐵將撥出額外資源延續特別紓緩措施，令所有港鐵乘客以八達通或車票二維碼乘搭港鐵，可繼續享有「程程3.8%車費回贈」，直至明年6月底。縱使未計算車費回贈，八達通車費水平仍比2019年6月底為低。

至於為「全月通加強版」及「港鐵都會票」提供的50元折扣，優惠價將分別於今年12月及明年元旦日完結。港鐵指，使用這些票種的乘客將仍然較使用成人八達通一般節省大約3成車資。

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另外為慶祝屯馬綫一期及全綫通車而推出的「宋皇臺／土瓜灣／顯徑／啟德站車費優惠」及「特別轉乘優惠」，亦將於明年元旦日完結。由2022年1月2日起，港鐵將會與3條綠色專綫小巴及2條專營巴士路綫，推出新一輪轉乘優惠計劃。

責任編輯：李瑩

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