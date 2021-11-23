【大灣區】跨境理財通開通滿月　深圳業務規模破1億人民幣

中國人民銀行深圳市中心支行公布，自10月中粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點落地以來，深圳轄內20家銀行完成了試點備案。開通首月，深圳累計業務規模突破1億元人民幣（下同）。

截至11月19日，深圳地區20家試點銀行累計開立「跨境理財通」業務相關帳戶5,079個，辦理資金跨境滙劃1.04億元，參與「跨境理財通」的個人投資者累計購買投資產品5,418.4萬元。

南向通較北向通活躍

在業務辦理特點方面，港澳地區共2,105人參與北向通，資金跨境滙劃金額5,452.4萬元，投資產品交易額3,959.1萬元；內地共2,974人參與南向通，資金跨境滙劃金額4,945.6萬元，投資產品交易額1,459.3萬元。

從「跨境理財通」相關帳戶開立情況看，深圳地區共與香港方向開立帳戶4,987個，佔開立帳戶總數的98.2%，其中南向通香港方向滙款戶2,907個，佔南向通滙款戶總數的97.7%；北向通香港方向投資戶2,080個，佔北向通投資戶總數的98.8%。

南北向投資者對投資產品偏好略有差異

從資金滙劃情況看，深圳地區共與香港方向辦理資金滙劃9,121.4萬元，佔資金滙劃總額的87.7%，其中北向通香港投資者辦理資金滙劃5,452.2萬元，佔北向通資金滙劃額的100%；南向通在香港方向辦理資金滙劃3,669.2萬元，佔南向通資金滙劃額的74.2%。

南向通投資者較青睞存款，北向通投資者較青睞理財產品。北向通項下，港澳個人投資者購買境內投資產品3,959.1萬元，包含理財產品2,791.8萬元、基金產品1,167.2萬元，佔比分別為70.5%和29.5%；南向通項下，內地個人投資者共購買港澳投資產品1,459.3萬元，包含存款1,395.8萬元、投資基金63.5萬元，佔比分別為95.6%和4.4%。

【跨境理財通實施首周涉資7,766萬人民幣 「北向通」高於「南向通」：按此】

責任編輯：鄭樂怡

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