【理財二三事】屋企有老有嫩　買邊類保險先適合？

現代家庭大多為「421」家庭模式，即一對夫妻有1個子女，同時需要照顧4位老人家，不過「422」家庭模式亦愈趨普遍，夫妻二人需兼顧4位老人家及撫養2個小朋友，對於只有夫婦二人工作的家庭而言，負擔頗大。到底如何減輕負擔同時，即使面對風險都可以解決？

說到家庭開支分配，早前文章提到「4321定律」，把其中的10%收入用來作保險供款，以為家庭購買保障。在「421」或「422」家庭中共有7至8位家庭成員，中間層的2位夫婦則是家庭經濟支柱，這二人有否足夠的保障，亦影響着整個家庭生活。萬一其中一位不幸遇上意外未能工作甚至身故，除了可能需要一筆緊急資金，家人的日常生活亦很難維持。

作為家庭經濟支柱，若不幸遇意外身故，對家庭帶來的影響巨大，若能為家人預先做好保障，就可以減輕對家庭的影響。市面上眾多保險類型中，定期壽險和綜合意外保險會是可以考慮的選擇。

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定期壽險

定期壽險主要為受保人提供純人壽保障，大多不存在任何現金價值。受保人在指定保障期限內獲得人壽保障，保險公司只會提供死亡賠償。

定期壽險保費相比終身壽險便宜，例如保額100萬元的｢定期」壽險，一年保費大約只要3,000多元，每日的保費低於10元但終身壽險的保費至少是10倍；同樣，若果有現金價值、儲蓄型等終身壽險，保費更高。

而且，定期壽險可選擇一年一期制或特定期間制續保，每年續保的保費通常會隨着年齡而增加；特定期間制，多數是5年、10年及20年才需要續保，相比終身壽險供款期從10年到30年不等，比較彈性。另外，由於這類保險只提供純人壽保障，所以不用承受斷供帶來的投資回報損失。

從定期壽險的特性，保費較低同時提供人壽保障，身故後有較大保額賠償，較適合收入不高的家庭，即使失去經濟支柱亦有金錢保障。

綜合意外保險

綜合意外保險是在受保人一旦遇上意外時，保險公司會支付投保額某百分比或全部賠償。有部分綜合意外保險會為因乘坐公共交通工具發生意外有雙倍保障，受保人若因意外身故，亦可預留生活儲備予保單受益人，協助他們應付財務需要。

綜合意外保險跟定期壽險性質一樣，可以解決家庭經濟支柱因意外身故而導致家庭失去收入的問題，家庭成員可透過這兩類保險計劃較快，甚至即時得到金錢援助，減輕財政負擔及憂慮。

責任編輯：區祖飛

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