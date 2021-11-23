【抗通脹】港10月CPI按年升1.7%　電費及菜價升幅擴大

政府統計處公布，本港10月份整體消費物價按年升1.7%，較9月份的相應升幅1.4%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，今年10月基本通脹率按年升1.1%，亦較9月份升1%稍高，主要是由於電力費用和新鮮蔬菜價格升幅擴大所致。

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水電煤按年升28%



經季節性調整的綜合消費物價指數，截至10月止的3個月的平均每月變動率為0.2%，而截至9月止的3個月的相應變動率則為-0.7%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率均為0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2021年10月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升28.1%）、衣履（上升6.1%）、交通（上升5.7%）、外出用膳及外賣（上升2.5%）、耐用物品（上升2.0%）、基本食品（上升1.8%）、雜項服務（上升0.9%）和煙酒（上升0.7%）。

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政府：本地成本壓力仍然輕微

政府發言人指，基本消費物價通脹率由9月份的1.0%升至10月份的1.1%。能源相關項目和個別主要消費物價指數組成項目（包括衣履和交通）的價格錄得較為明顯的按年升幅，而許多其他主要組成項目承受的價格壓力則仍然輕微。

展望將來，政府發言人指，隨着進口價格升幅加快和經濟復甦，通脹壓力在短期內或會略為上升，但由於本地成本壓力仍然輕微，基本通脹應會大致維持受控。

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責任編輯：李瑩

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