【美股分析】Riskified及Coinbase績後齊急跌　即睇追揸沽策略部署

Riskified及Coinbase兩隻股在公布業績後都下跌，投資者應該點做？

Riskified（美：RSKD）在公布業績後單日急跌27%，之後仍未止瀉。Riskified利用人工智能（AI）去建立電商風險管理平台，自動化批核交易，提高準確性及效率，電商平台因為批核優化收入得以增加，而且有效預防詐騙可減低成本。

單看業績，在第三季，收入5,250萬美元，按年升26%，高於公司及市場估計。GMV為209億美元，按年升28%。毛利2,430萬美元，按年升10%。毛利率由52.8%降至46.2%。另外，公司上調了全年預期，預期2021年全年收入介乎2.26億美元至2.27億美元。經調整EBITDA虧損介乎2,450萬美元至2,550萬美元。

Riskified管理層看淡明年上半年表現

單從業績公告中找，是找不到股價下跌原因的，連毛利率下跌都是要自己計，而這是一個因素，但不是致命傷。問題出處是管理層在業績會議對明年上半年感到悲觀，而且認為第四季都會有壓力。

Riskified認為PSD2（Payment Service Directive 2 regulations，歐盟支付服務指引）及電商增長放緩和全球供應鏈問題，對於明年上半年增長會有影響。長綫來看，Riskified管理層相信公司可有30%年增長，其中15%來自行業增長，15%來自公司自身擴張。未來將加大擴展到不同地區，亦會投資開發產品。

為了配合擴長及投資，公司的non-GAAP營運支出佔收入，由去年的57%，升至第三季的73%。換言之，變相預告收入會增長放慢，開支會上升，虧損擴大的可能性很高。對於一隻增長股來說，缺乏增長已足以被沽。在策略上，失17美元後止蝕，虧損應可以減少。從中反映業績前交易要面對更大的潛在波動。

未來這隻股可先放入監察名單，未買的暫時不要買，已持有未沽的，理應有做注碼控制，金額不應太大。幾時再買入，應等股價轉穩才再考慮，而且相信短期顯著回升不易。在大半年左右要看公司業績，以及Wayfair（美：W）營運表現跟進。

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Coinbase走勢與加密幣同步

Coinbase（美：COIN）上周公布的業績同樣差過預期。市場預期第三季淨收入16億美元，但只錄得12.4億美元，按季下跌39%，按年則升330%。就第三季表現，管理層指是受加密資產低波動性及價格下跌影響。不過，Coinbase在公布第二季業績時已預期第三季應較第二季差，所以按季出現下跌並不意外。

Coinbase一向走勢都與加密幣活躍度及走向有正比關係，而且散戶貢獻總交易收入93.8%，佔淨收入82.8%。所以表現波動是可以理解。在第三季，全球加密資產現貨交易量跌了37%，而Coinbase交易量則跌29%，已算跑贏。比特幣（Bitcoin）及以太幣（Ethereum），兩者佔第三季交易量分別達19%及22%。

中長期來看，要留意其納入新資產如新加密幣種效率，因為兩隻主流加密幣外資產佔整體及Coinbase自身交易量不斷上升中。此外，計劃中的NFT（非同質化代幣）市場是一個很有潛力的藍海市場。Coinbase未來有一定憧憬，但買入或已持有要做好注碼控制及要預波幅會較高。

（筆者持有RSKD及COIN）

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰Riskified及Coinbase績後部署】（收費文章）

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