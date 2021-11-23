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【結婚理財】疫情下平均結婚開支跌2%　2021年去飲公價人情要幾多？

精明消費 13:20 2021/11/23

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結婚資訊媒體生活易公布「2021年結婚消費調查」，當中顯示香港新人最新的平均結婚開支減少2%至約35萬元，主要是受限聚令影響，婚宴酒席圍數減少所致。

在各婚禮使費中，新人花在「婚宴酒席」上的費用下跌19%至14.5萬元，但仍是婚禮開支中最高消費的項目。至於「結婚首飾及戒指」的平均消費則急增2成至9.3萬元。

雖然今年結婚的新人要擺酒的話，仍會受到防疫限制影響，但人情金額卻未有因此而有調整，仍維持去年的水平，是自2018年起首次錄得零增長。另外，調查亦首次新增「邀請出席簽紙儀式」及「只派餅卡，沒有邀請出席婚禮／婚宴」的人情金額情況。

■2021年公價人情■

  人情中位數（港元）
高級酒店 $1,500
一般酒店 $1,000
私人會所 $1,000
特色婚宴場地 $1,000
酒樓 $800
午間婚宴 $800
西餐廳 $800
酒會 $600
邀請出席簽紙儀式 $300
只派餅卡，沒有邀請出席婚禮／婚宴 $100

【疫情下婚禮簡單化　$2,000完成婚禮　港女肯唔肯嫁？：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 生活理財

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