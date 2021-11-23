【消費優惠】稻香$1鮮人蔘花膠雞　吉野家指定分店火鍋半放題$88

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 稻香：$1鮮人蔘花膠雞

即日起，稻香﹅稻香超級漁港﹅稻香茶居﹅稻香漁港市集及稻坊各分店推出$1鮮人蔘花膠雞優惠。每晚8時30分起3人或以上，就可以$1享用人蔘花膠雞，3至5位可用優惠價享1煲；6位或以上可用優惠價享最多2煲；1至2位則以原價半價收費，即需$84。另有胡椒花膠雞同原味濃湯花膠雞選擇。

優惠不適用於12月18日至21日。晚市時段一律按原價$168/煲收費。優惠受條款及細則約束，詳情請參看店內海報。

供應分店

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2.吉野家：指定分店火鍋半放題 $88

即日起，吉野家指定分店火鍋半放題只需$88。除了一份吉野家火鍋套餐外，日本直送芝士竹輪、魚皮蝦餃、新鮮蔬菜等等可以於自助放題區任添，仲任飲日本茶、汽水、麵豉湯、冷熱咖啡奶茶。另外，全枱每人加$28更可享有無限添加穀飼肥牛或嫩滑雞肉。

指定分店包括：荃灣富華中心、屯門康麗花園、沙田第一城中心、沙田金禧花園商場、黃大仙中心、藍田匯景廣場、何文田廣場、葵涌廣場、上海街金海大廈、柴灣新翠商場、馬頭圍道海悅廣場、旺角豉油街及元朗廣場。

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3. 123 by Ella：全場 買4送1

即日起至11月30日，123 by Ella分店及網店有買4送1優惠，當中包括一系列韓國直送護膚品、人氣零食等。額外送第5件貨品為全單最低價格之貨品，每張單據只能換領贈品1件。貨品/贈品數量有限，售完/送完即止。

另外，全場購買貨品2件或以上折實價滿$120，即送精選陶瓷杯1個（價值$30）。

分店地址／網店

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撰文：hket小編

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