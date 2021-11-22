【過渡房屋】輪公屋3年以上雙職夫婦可申請　路德會「德薈」月租3,900起最長住2年

香港上車難，輪候公屋等到天荒地老，令好多人因為擔心婚後無地方住而唔敢結婚。香港路德會及香港路德會社會服務處推出機構首個酒店式過渡性社會房屋項目「德薈」（THE CONCORDIA），今日（22日）起接受申請，至12月2日晚上11時59分截止，供合資格的雙職已婚人士申請，而單位分配結果將於下月8日公布，入選申請者最快下月中可以入住。

提供30個單位 租金3,900元起

是次項目供輪候公屋3年或以上或不適切住房的雙職已婚人士申請，申請者須符合申請公屋2人每月入息限額及資產淨值限額，即分別不多於19,550元及36萬元。酒店內5至9樓將提供合共30個面積由147平方呎至185平方呎的雙人單位，每個單位均有小型雪櫃、小型衣櫃、電視機及免費Wi-Fi等，入住人數上限為2人，連基本水電費，費用為每月約3,900至4,810元，居住期上限為2年。

住户每月儲蓄200元 可領餐飲現金券

另外，路德會亦特設理財鼓勵計劃，只要住户入住期間每月儲蓄200元，便可領取餐飲現金券於酒店餐廳內使用，路德會會代為保管相關儲蓄，約滿時可全數領回，作為搬遷費用。路德會亦會向住戶提供遷入及遷出的搬運交通津貼。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經