  • 18°C
香港時間 : 20211122日 (週一) 20:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品味投資】Seiko 5 Sportsｘ《ONE PIECE》聯乘5款限量腕錶　每款限量5000隻

個人增值 18:25 2021/11/22

分享：

【品味投資】Seiko 5 Sportsｘ《ONE PIECE》聯乘5款限量腕錶　每款限量5000隻

知名腕錶品牌Seiko旗下5 Sports再次與動漫界合作，這次跟人氣動漫《ONE PIECE》聯乘以「被繼承的意志」為主題，打造全新聯乘腕錶，推出5款人氣角色為主題的全新腕錶，每一款腕錶都是限量發行5,000隻，而每一隻都有單獨的編號象徵身份，並提供相應的錶盒包裝。這一系列手錶現已正式在香港發售，九龍錶行（Kowloon Watch Co）現時售價為3,480港元。

《ONE PIECE》x Seiko 5 Sports推出這一系列手錶分別以路飛（Luffy）、索隆（Zoro）、香吉士（Sanji）、羅（Law）和薩波（Sabo）等人氣角色為主題，將作品中的獨有的人物特色融入錶盤，別具心裁的設計非常有趣！

■即睇5款限量版《ONE PIECE》x Seiko腕錶■

    點擊圖片放大
    +9
    +8

路飛版本的錶盤上帶有蒸氣圖樣，象徵其「升檔」時體外發出的蒸氣，錶圈刻度逐漸放大則代表力量隨之增加；索隆和香吉士款式的腕錶則是將各自標誌性的三刀流與鞋印注入錶盤；羅和薩波款式的腕錶同樣透過代表兩人的斑點和火焰紋路呈現。

在以上各系列的腕錶宣傳照片中，每個人物角色也穿上型格潮服，展現動漫中人物的帥氣，相信會吸引不少海賊王ONE PIECE的粉絲和動漫愛好者！

 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【品味投資】國酒「茅台」酒價長升長有　原來同呢2大原因有關?
2021/11/18
【品味投資】國酒「茅台」酒價長升長有　原來同呢2大原因有關?
【品味投資】 買鑽飾要睇鑲工！6大常見鑽戒鑲嵌設計
2021/11/15
【品味投資】 買鑽飾要睇鑲工！6大常見鑽戒鑲嵌設計
【品味投資】學投資收藏威士忌　掌握4大基本要點
2021/11/11
【品味投資】學投資收藏威士忌　掌握4大基本要點
【品味投資】貴州茅台飲又得投資亦得　邊一款最有收藏價值?
2021/11/08
【品味投資】貴州茅台飲又得投資亦得　邊一款最有收藏價值?
【品味投資】Cartier卡地亞4萬元以下女裝錶有咩選擇？
2021/11/05
【品味投資】Cartier卡地亞4萬元以下女裝錶有咩選擇？
鐘錶 人物 海賊王 品牌 One Piece

上一篇文章

保障年金兩兼顧　保單逆按揭啱唔啱你？

下一篇文章

【新手投資】聯交所審批上市申請　有咩考慮你又知唔知？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【專訪】造星梁奕藍36歲繼續追夢　為個人的事業再起步
【專訪】造星梁奕藍36歲繼續追夢　為個人的事業再起步
【儲錢大法】月薪8900只靠儲錢3年存16萬　善用六罐子理財法分配收入
【儲錢大法】月薪8900只靠儲錢3年存16萬　善用六罐子理財法分配收入
理財StarTalk - 「慳妹」游嘉欣月花2千元不覺慳　低物慾減消費儲起9成收入（立即收看）
「慳妹」游嘉欣月花2千元不覺慳　低物慾減消費儲起9成收入（立即收看）
【健康增值】鼻敏感經常發作點算好？　中醫教你穴位食療紓緩大法
【健康增值】鼻敏感經常發作點算好？　中醫教你穴位食療紓緩大法
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【理財Star Talk】疫情留港　難捨寫意生活終會回歐洲　高妙思：不買股票儲蓄最重要
【理財Star Talk】疫情留港　難捨寫意生活終會回歐洲　高妙思：不買股票儲蓄最重要
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款