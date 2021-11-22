▲ 【品味投資】Seiko 5 Sportsｘ《ONE PIECE》聯乘5款限量腕錶 每款限量5000隻

知名腕錶品牌Seiko旗下5 Sports再次與動漫界合作，這次跟人氣動漫《ONE PIECE》聯乘以「被繼承的意志」為主題，打造全新聯乘腕錶，推出5款人氣角色為主題的全新腕錶，每一款腕錶都是限量發行5,000隻，而每一隻都有單獨的編號象徵身份，並提供相應的錶盒包裝。這一系列手錶現已正式在香港發售，九龍錶行（Kowloon Watch Co）現時售價為3,480港元。

《ONE PIECE》x Seiko 5 Sports推出這一系列手錶分別以路飛（Luffy）、索隆（Zoro）、香吉士（Sanji）、羅（Law）和薩波（Sabo）等人氣角色為主題，將作品中的獨有的人物特色融入錶盤，別具心裁的設計非常有趣！

■即睇5款限量版《ONE PIECE》x Seiko腕錶■

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

路飛版本的錶盤上帶有蒸氣圖樣，象徵其「升檔」時體外發出的蒸氣，錶圈刻度逐漸放大則代表力量隨之增加；索隆和香吉士款式的腕錶則是將各自標誌性的三刀流與鞋印注入錶盤；羅和薩波款式的腕錶同樣透過代表兩人的斑點和火焰紋路呈現。

在以上各系列的腕錶宣傳照片中，每個人物角色也穿上型格潮服，展現動漫中人物的帥氣，相信會吸引不少海賊王ONE PIECE的粉絲和動漫愛好者！

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經