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【新手投資】點抽IPO？新股一定中籤？孖展認購可增加抽中機會！

個人增值 18:35 2021/11/24

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新手投資，開立證券戶口後就可以親身體驗，除了一般的股票買賣，相信不少投資新手都會想到抽新股。抽新股，即「首次公開招股」，通常稱為IPO（Initial Public Offering），顧名思義就是企業首次上市，向公眾發行股份，投資者向這些上司公司認購股份。

如何認購新股？

抽新股過程並不複雜，只要有股票或證券戶口，便可遞交認購申請表格，以現金認購新股，然後等待中籤結果公布。在遞交認購新股申請後，股票戶口內的認購資金會被凍結，直至認購結束，因此必須要確保戶口內有足夠資金。

不過申請認購新股並不代表一定成功抽中，當市場熾熱時，新股上市往往吸引大批投資者，造成超額認購，即投資者認購新股的數量遠超公司發行股票的數量。近年有不少新股，特別是科網股，都有超額認購多倍的情況，例如今年上市的快手科技 （01024） 超額認購1,203倍、攜程 （09961） 超額認購16倍。而港股歷史上超購倍數最高紀錄為毛記葵涌 （01716） ，超購達6,288倍。

股票發行額度有限，當新股認購反應熱烈，公司會隨機向申購者分配股份，所謂僧多粥少，愈多人認購，散戶獲發股份的機會，即中籤率就愈低。此時投資者除了以現金認購外，亦可考慮以孖展認購，增加抽中的機會。

何謂孖展認購？

所謂的孖展（Margin）認購，簡單而言即是借錢抽新股，利用槓桿效應倍大投資回報。一般孖展（又稱保證金交易），是指以抵押按金來買賣證券、期權或期貨的交易，當投資者想擴大投資額，便可透過孖展交易向銀行貸款，以倍大本金及回報。

例如投資者有本金1萬，倘新股升1%，以現金抽新股的回報亦為1%，即100元；但假若投資者以孖展認講，以本金1萬造9成孖展借得9萬元，以共10萬元抽新股，即以本金1萬元即可獲得1,000元回報，利潤為以現金抽新股10倍。不過，當股價每下跌1%時，虧損亦會放大。

而抽IPO是一個「錢多，機會便多」的投資項目，投資者投入愈多資金，抽中的機會便愈大，獲分的股份便愈多。以孖展認購新股可令投資者手上的資金增大，從而增加中籤機率。以抽快手科技，每股115元為例，若投資者本金只有11,500，最多能認購100股，獲分配1手的比例只有4%，但如果本金有115萬，便能認購10,000股，其中籤機率便有25%。所以有不少投資者會選擇用孖展方式認購新股，倍大本金以增加中籤機會。

現時一般銀行或證券商最高可讓投資者借9成，甚至9成半孖展。而投資者透過孖展認購新股的股份數目，最多只能是新股公開發售的一半，即坊間俗稱「頂頭槌飛」。以快手科技為例，香港發售股份數目為913.05萬股，所以一般投資者最多只可認購股數為456.525萬股。

想了解孖展認購如何操作，留意下一篇文章。

【投資初哥實戰第一步 實試開戶流程：按此

【投資初哥試水溫　入門應該揀咩股？：按此

【保薦人包銷商聽得多　點解IPO一定唔少得佢哋？：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 新手投資101

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